Nejhorší byl určitě kotoul, vzpomíná Veronika

I když je Veronika ostřílená dietářka, veřejně hubne poprvé. "Jsem ráda, že shazuju před očima tolika lidí. Aspoň nemůžu dělat blbosti," vysvětlila.

Ví o čem mluví. Dřív při dietách švindlovala a pak se divila, proč váha nejde dolů. Teď si to však nemůže dovolit. Mimo jiné proto, že by si přála miminko.

I když má Veronika silnou motivaci, Proměna pro ni nejdřív byla řehole. "Prvních čtrnáct dní jsem se moc nekamarádila s váhou. Myslela jsem, že se mi vůbec nepodaří shodit. A chtěla jsem to vzdát."

Teď je ráda, že se rozhodla ve svém boji s kily vytrvat. Je to také díky podpoře známých, kteří ji na stránkách iDNES nebo v televizi Óčko objevili.

"Nikde jsem moc nerozhlašovala, že jsem se přihlásila do Proměny. Kamarádi si mě našli sami."

Nejvíc Veroniku potěší mail od někoho, kdo jí drží palce. "To mě hrozně motivuje, mám pak velkou radost."

A jak snáší negativní reakce? "Občas někdo napíše něco nepříjemného do diskuse pod článkem. Chviličku mě to mrzí, ale pak si vždycky uvědomím, že to nic neznamená. Prostě se nad to povznesu."

Veronika se teď cítí statečnější než kdy dřív. Dokázala totiž několikrát překonat samu sebe. "Nikdy bych nečekala, že se dokážu promenovat v plavkách před kamerou," vzpomněla si na natáčení ve vířivce.

Nejhůř se prý cítila, když ji trenér bojového umění nutil dělat kotoul. "Měla jsem pocit, že mi ten boj vůbec nejde. Ale jsem ráda, že jsem ho zkusila."

A které natáčení ji naopak nejvíc bavilo? Kupodivu nikoliv nákupy, ale předvádění šatníku doma v obýváku. "Kameramana Ivana totiž pokousala naše fretka," vysvětlila Veronika.

Je samá legrace a vtípky, a tak pro ni nebyl problém skamarádit se s ostatními kolegy. Nejvíc si ale oblíbila mužskou část: Alberta s Martinem. "S klukama si víc rozumím."

Nesympatický není Veronice nikdo, ale moc společných témat nemá s Ivou. "Iva je super ženská, jen už má rodinu, je už někde dál než já."

