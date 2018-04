Nejčastější příčiny potratu: genetika, imunita i neléčená cukrovka

Chromozomální abnormality

Podle odborníků mohou špatně spárované chromozomy až za 60 procent všech samovolných potratů. Většinou jde o tzv. běžné populační riziko. Znamená to, že chromozomální problém u zárodku vznikne asi ve 4 % zcela náhodně, prostě se 23 párů chromozomů matky a otce, dvou naprosto zdravých lidí bez genetické zátěže, špatně poskládá. „Zde nejde prostě dělat vůbec nic. Platí to pro nás pro všechny bez rozdílu,“ vysvětluje gynekolog Pavel Turčan.



Někteří lidé jsou ale i sami nositeli určitých mutací genů, které mohou způsobit potrat či vážné postižení plodu. „Pokud se jedná opravdu o závažnou situaci a je genetickým vyšetřením jasně toto riziko prokázané, pak se doporučuje početí dítěte cestou asistované reprodukce s tzv. PGD (preimplantační genetickou diagnostikou). Zárodky, které vznikly oplodněním ve zkumavce, se předem geneticky otestují, jestli tuto závažnou genetickou vadu mají či nikoliv, a do dělohy se pak zavedou pouze ty zdravé, bez této vady,“ popisuje Turčan, jakou pomoc dnes nabízejí lékaři párům s genetickými mutacemi.



Abnormality dělohy

Lékaři odhadují, že stojí přibližně za deseti procenty spontánních potratů. Nejčastěji se jedná o vrozené nebo získané anatomické deformity. Mezi vrozené abnormality patří deformace tvaru dělohy, kdy je v ní naznačená přepážka až po úplné rozdělení na dvě dělohy (z nichž většinou jedna je výrazně menší a hrozí proto větší riziko prasknutí v případě těhotenství).



„Z těch získaných se může jednat například o myom děložní, tedy v podstatě nezhoubný nádor, který roste ve stěně děložní a může se vyklenovat dovnitř do dutiny děložní. Tím může dráždit dělohu samotnou a způsobit potrat či předčasný porod, ale i pokud se plod donosí, útlakem myomu může být někdy deformovaný,“ popisuje lékař.

Těhotenství ohrožují i srůsty v děloze a problém s růstem a kvalitou děložní sliznice, tzv. endometria. Srůsty a přepážky v děloze většinou lze řešit operačně, nejčastěji tzv. hysteroskopickou technikou, tedy zavedením kamery s nástrojem přes děložní hrdlo přímo do dutiny děložní, což umožňuje tento stav správně diagnostikovat, a zároveň často i vyřešit.



„Někdy ale musíme volit větší operaci, nejčastěji laparoskopickou cestou, občas musíme provést i klasický řez na přední stěně břišní. Pokud se na děloze nachází myom, můžeme zvolit i cestu nechirurgickou. Dnes již existují léky, které nám myom pomohou výrazně zmenšit, aby žena pak mohla bez větších problémů otěhotnět a plod donosit a případnou operaci řešit až po porodu dítěte,“ říká gynekologem Pavel Turčan.



Nedostatečnosti děložního čípku

Děložní čípek musí být během těhotenství uzavřený, v podstatě totiž drží dítě uvnitř dělohy. Ke konci prvního trimestru je plod již dostatečně velký, aby se mohly projevit problémy.



Zkracování a otvírání hrdla z důvodu stahů děložní svaloviny řeší gynekologové většinou klidem na lůžku s magnéziem a tokolytiky, tedy látkami zklidňujícími a tlumícími děložní stahy. „Pokud tyto léky a klid na lůžku dobře zaberou, hrdlo se dokonce i částečně upraví,“ uklidňuje těhotné ženy s tímto problémem lékař.



K selhávání funkce děložního hrdla ale může docházet i bez kontrakcí, většinou z důvodu jeho nedostatečnosti a slabosti. „Pak má smysl klid na lůžku v tzv. Trendelenburgově poloze, kdy pacientka leží tak, aby měla pánev z kopce. Nestačí zvednour jen nohy, zvýšenou polohu musí mít pánev, aby se snížil tlak plodu na děložní hrdlo. V minulosti často prováděná tzv. cerclage, nebo-li sešití hrdla děložního, se už dnes používá vzácněji,“ doplňuje Pavel Turčan.



Imunologické poruchy

Spermie je v ženském těle vlastně cizorodá a imunitní soustava některých žen se k nim také tak chová. Přehnaná imunitní reakce může vzniknout i vůči oplodněnému vajíčku. Konkrétně vůči jeho zevní části zvané trofoblast, která zajišťuje zahnízdění vajíčka v děloze a ze které později vzniká velká část placenty. I v těchto případech začínají lékaři přicházet na způsoby, jak párům toužícím po dítěti pomoci.



„Nejčastěji se například u protilátek proti spermiím volí styk s kondomem a terapie kortikoidy. Ta je nutná i u žen, které vytváří protilátky proti trofoblastu a tak vlastně likvidují vyvíjející se zárodek. V tomto případě se kortikoidy užívají většinou až do 13. až 15. týdne těhotenství,“ popisuje možnosti gynekolog.



Špatně fungující štítná žláza

Zvýšená i snížená funkce štítné žlázy může komplikovat otěhotnění, průběh těhotenství a vyvolat předčasný porod s následnými komplikacemi pro matku i dítě. Protože se ale špatná funkce štítné žlázy nemusí na ženě nijak významně projevit, doporučují lékaři nechat se vyšetřit ještě před plánovaným otěhotněním. Odkládat krevní vyšetření byste rozhodně neměla v případě, že jste prodělala dva a více potratů.



Pokud se již léčíte s dysfunkcí štítné žlázy, nepřerušujte léčbu a svůj stav proberte se svým endokrinologem (nezapomeňte informovat i svého gynekologa). Špatná funkce štítné žlázy nemusí těhotenství ohrožovat, pokud je při něm hladina hormonů upravována jiným způsobem (např. léky, jódem v tabletách).



Neléčená cukrovka

Nerozpoznaná a neléčená cukrovka může být překážkou v otěhotnění, protože rozhozené hladiny hormonů v těle diabetičky nejsou příznivým prostředím pro oplodněné vajíčko. To je pak ohrožené i v dalších týdnech těhotenství

„Cukrovka může být v těhotenství nebezpečnou komplikací, která ohrožuje nejen matky, ale také zvětšuje riziko potratu, narození mrtvého plodu a vrozených defektů,“ říká Jean M. Lawrence, autor studie zaměřené na cukrovku v těhotenství publikované v magazínu Diabetes Care. „Ženy s cukrovkou v těhotenství také rodí větší děti. U těch je potom větší riziko rozvoje diabetu a obezity v pozdějším věku.“

Při hyperglykémii, tedy vysoké hladině cukru v krvi, cukr totiž prostupuje i do oběhu dítěte a jeho nadměrný přísun způsobuje nadměrné přibývání na váze u plodu. Porod plodu s nadměrnou velikostí a hmotností je vždy více rizikový než plodu v normálním hmotnostním rozmezí, tyto děti navíc často trpí na novorozeneckou žloutenku, trápí je dechová tíseň a mohou mít zvětšené orgány, což je může ohrozit i na životě.

„Navíc pokud žena má cukrovku, provází ji stejná rizika jako při diabetu mimo těhotenství, např. se může dostat do hypoglykemického kómatu a tím ohrozit nejen život svůj, ale i život dítěte,“ varuje budoucí matky gynekolog Turčan.



Syndrom polycystických vaječníků

Při syndromu polycystických vaječníků (PCO - z anglického Polycystic Ovary Syndrome) dochází k narušení rovnováhy hormonů v ženském těle, která vede k nepravidelné menstruaci nebo jejímu úplnému zastavení. Problém tak nastává většinou již s otěhotněním, vaječníky jsou pokryty drobnými cystami, protože se z nich vajíčka neuvolňují a nedozrávají. K potratu může dojít, pokud endometrium nemocné ženy při ovulaci dostatečně nezesílí.



„Dá se to řešit terapeutickým nasazením hormonální antikoncepce s antiandrogenním účinkem, která pomůže snížit hladinu mužských pohlavních hormonů a pomůže vymizení drobných cyst. Ženy s PCO mají pak po vysazení antikoncepce větší pravděpodobnost početí. Dá se zde ale pomoct i bez hormonů, například užíváním přípravků s inostilem (např. Inofolic), nebo s obsahem fytoestrogenů (Sarapis mensis),“ vyjmenovává další možnosti léčby lékař. Dodává, že ženy s PCO by měly hlídat cukr v moči jako příznak těhotenské cukrovky, ke které jsou náchylnější.



Bakteriální infekce

Nemusí se jednat o žádný závažný problém, pokud začnete infekci hned řešit. „Pokud se infekce rozvine, k zárodku či plodu se jen tak snadno sice nedostane, protože ten je chráněny plodovými obaly, ale může vyvolat dráždění děložní svaloviny se stahy či oslabení stěny vaku blan a způsobit tak jeho předčasné prasknutí s odtokem plodové vody. Proto je lepší infekce v graviditě včas léčit,“ nabádá lékař těhotné ženy.



Gynekologové těhotným většinou nedoporučují koupání v podezřelých rybnících a nádržích, ale raději v bazénu s čistou vodou. Po plavání je možné použít přípravky na podporu úpravy poševního prostředí či do bazénu použít speciální tampon, který je napuštěn ovčím tukem či vazelínou a brání tomu, aby se voda z bazénu ve větší míře dostala do pochvy. Rozhodně však v těhotenství nepoužívejte obyčejné tampony, ty by totiž nasátím vody naopak mohly infekci napomoct.



Životní styl a prostředí

Jelikož těhotná žena nežije v bublině, má na ni i na plod samozřejmě vliv i prostředí, v jakém se pohybuje. Obecně se ženám nedoporučuje pít alkohol, kouřit a brát jiné drogy. Těhotné by se také měly vyhýbat radioaktivnímu záření. Pro některé ženy je větší riziko potratu spojeno i s jejich profesí - doktorům se dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, proč je vyšší u žen pracujících na farmách, v zubních ordinacích, na operačních sálech nebo v nemocničních laboratořích.



Poslední dobou se často hovoří i o negativním vlivu další naší oblíbené drogy - kofeinu. „Určitý rozumný příjem dle mého názoru nevadí. Maminky by se měly spíše zaměřit na vyváženou stravu s menším množstvím nasycených mastných kyselin ve prospěch těch nenasycených, přijímat více zeleniny a minimálně 3 až 6 měsíců před otěhotněním a v prvních třech měsících věnovat pozornost i zvýšenému příjmu kyseliny listové. Chce to tedy ve stravě mimo jiné více ryb, hlavně mořských, v čerstvém či mraženém stavu (ne z konzervy), či vyhýbání se konzumaci syrového masa (tataráčky) či plísňových sýrů (větší riziko listeriózy),“ doporučuje těhotným ženám gynekolog Pavel Turčan.



Existují samozřejmě i další důvody potratu, mezi které může patřit třeba nediagnostikovaná celiakie (stav se upraví přechodem na bezlepkovou stravu) nebo komplikace způsobené kvůli špatné krevní srážlivosti.