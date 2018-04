Nehubněte příliš rychle, může to poškodit vaše zdraví

"Je to ideální tempo hubnutí, které ovšem závisí na počáteční hmotnosti, trénovanosti, věku, dědičnosti a pohlaví," říká Kristýna Galová z brněnského Institutu.

Většinou platí, že nejrychleji hubnou lidé, kteří mají velkou nadváhu. Nemusí to tak ale být vždy, protože čím více tuku je v těle, tím je vyšší riziko inzulinové rezistence, což rychlost hubnutí zpomaluje. Inzulinovou rezistenci potvrdí až odborné lékařské vyšetření.

Dalším faktorem, který má vliv na rychlost hubnutí, je věk. S přibývajícími léty se mění hladiny tělesných hormonů a poměr zastoupení svalů. Výrazněji se to projevuje u žen, tempo redukce se zpomaluje se snížením hladiny estrogenu.

Trénovaný hubne většinou rychleji

Svou roli hraje také naše fyzička. Čím má člověk více svalové hmoty, tím rychlejší je jeho klidový metabolismus, což umožňuje rychleji nastartovat redukci váhy.

O tom, že rychleji hubnou muži, není třeba polemizovat. Běžný netrénovaný muž má asi o deset procent více svalů než žena. Díky tomu a rychlejšímu bazálnímu metabolismu to mají mnohem snadnější než dámy.

Vliv mají i předchozí diety

Beáta (25), Iva (49) a Markéta (35) z našeho projektu Hubneme pro zdraví mají za sebou necelých sedm týdnů hubnutí, jsou lehčí o 4,3 kg, 4,1 kg a 4,9 kg.

"Jejich váhové úbytky jsou optimální vzhledem k tomu, že měly při začátku redukce BMI 27 nebo 28. V případě, že by byly obézní, týdenní redukce by byla pravděpodobně vyšší. Těší nás, že tempo hubnutí Ivy je porovnatelné s ostatními finalistkami, a to i přesto, že kvůli nepravidelným pracovním směnám má změněný biorytmus a začínají se u ní projevovat hormonální změny související s věkem," vysvětluje Kristýna Galová.

Důležité je se cítit dobře

Úbytky váhy samozřejmě souvisí i s tím, jak se finalistkám našeho projektu daří dodržovat doporučený režim. Stravování Markéty nebylo úplně ideální během prodlouženého víkendu v Bruselu, také Beátě se nepodařilo dodržet doporučení odbornic během čtyřdenní túry do hor.

A shazování nadbytečných kilogramů u Beáty i Ivy zase dočasně zpomalilo nachlazení.

Jen málokomu se podaří doporučený režim dodržet na sto procent. Důležité však je, že se při hubnutí dámy cítí dobře, naplno se mohou věnovat práci, svým zálibám a povinnostem, netrpí nervozitou ani sníženou výkonností. Zvyšuje se jejich kondice i podíl svalové tkáně na hmotnosti a všechny tři jsou viditelně štíhlejší v centimetrech.

Rakovina kvůli rychlému hubnutí

I přesto, že rychlý úbytek kilogramů je lákavý, organismu neprospívá. Obecně by tedy ženy neměly překračovat úbytek váhy 0,5 až 1 kg za týden.

Více než na shozených kilogramech poznáte správnou rychlost hubnutí na své fyzické a psychické kondici. Pokud se při hubnutí cítíte unavená, nervózní a hladová, pravděpodobně nehubnete zdravě a vašemu organismu chybí některé důležité látky.

Co se děje s organismem při rychlém hubnutí?

"Při úbytku tukové tkáně nastává oxidace tuků, a tím se v těle zvyšuje hladina volných radikálů. Tento stav není pro organismus příznivý, označuje se jako oxidační stres. Je rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních nemocí, rakoviny, diabetu nebo metabolického syndromu. Při optimálním tempu hubnutí má organismus dostatek času vzniklé volné radikály eliminovat," vysvětluje Kristýna Galová.



Dalším rizikem rychlého hubnutí je jojo efekt, odvodnění organismu a snižování svalové hmoty. Uvádí se, že při redukci váhy samotnou přísnou dietou je až 25 % hmotnostního úbytku na úkor netukové hmoty.



Na to, abyste dokázali zhodnotit, zda je hubnutí a týdenní úbytek hmotnosti optimální, vám postačí se vážit dvakrát do týdne, nejobjektivnější je ranní vážení, po vyprázdnění a před snídaní.

Beáta 1. září: 70,60 kg

Nyní: 66,30 kg Iva 1. září: 80,10 kg

Nyní: 76,00 kg Markéta 1. září: 73,70 kg

Nyní: 68,80 kg Beáta: "Po překonání nemoci jsem se znova naplno vrhla do cvičení, už mi chybělo pořádně se protáhnout. Snažím se také zdravě oživit jídelníček, pomáhají mi recepty z knihy od Komplimentu a z internetu." Iva: "Cítím, že fyzička je opravdu stále lepší a lepší, mám z toho radost. Už se ani tolik nezadýchávám. Stále si však musím hlídat skladbu jídel a pravidelnost, tam mám pořád rezervy." Markéta: "Přes prodloužený víkend, který jsem strávila s kamarádkou v Bruselu, se váha dolů nepohnula. Stravování tady nebylo tak jednoduché, jak jsem si představovala. Ale pak po návratu do "zaběhnutých redukčních kolejí" šla váha opět dolů." Odbornice z Institutu kompliment: "Beátu jsme pochválily za dobře zvládnutou oslavu narozenin a účast na svatbě. Stravování měla naplánované, věděla, co se bude podávat a měla proto jasno v tom, co si vybere. Dodržovala pravidelnost, alkoholu se vyhnula." Odbornice z Institutu kompliment: "Iva se učí, jak řešit zátěžové situace vhodným složením jídla, ne jeho množstvím, jak to doposud občas dělala. Také jsme doporučily snížit množství mléčných výrobků, denně by jich nemělo být více než 250 g. Doporučené denní množství je 150 až 250 gramů, nejvhodnější jsou zakysané mléčné výrobky a přírodní sýry. Odbornice z Institutu kompliment: "V Bruselu Markéta zvolila méně vhodné potraviny, nedodržela pravidelnost a některá z jídel vynechala úplně, navíc její pitný režim také nebyl optimální, což se odrazilo na dočasné stagnaci váhy."

Iva, Markéta a Beáta hubnou v brněnském Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment.