Nebojte se vody z kohoutku. Často je kvalitnější než ta balená

Voda distribuovaná do veřejné sítě je kvalitní a zdravotně absolutně nezávadná. V řadě testů, které v minulé době proběhly tiskem, vyplývá, že voda z kohoutku je kvalitní. Je totiž čerstvá.

Balená voda, než se dostane od výrobce k zákazníkovi, podstupuje dalekou cestu. Během ní se může stát, že na balíky vody svítí slunce nebo jsou uskladněny v nevyhovujících podmínkách. To vše kvalitu balené vody negativně ovlivní.

Voda, která protéká potrubím, je velmi přísně kontrolována analytickými metodami, což vychází z dané vyhlášky. Stanovuje se okolo sta různých parametrů. "Pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než vody balené," říká Marcela Dvořáková, mluvčí společnosti Veolia Voda.

A pak je tu další faktor, a to cena. Zatímco za litr vody z kohoutku zaplatíte 0,0055 korun, za balíkovou to je od dvou do osmi korun, někdy i více. A to už je pořádný rozdíl.

Ke kafi voda z kohoutku zdarma

Také jste někdy chtěli v restauraci, aby vám číšník natočil vodu z kohoutku, a on odmítl? V některých podnicích už se bát nemusíte. V současné době, díky kampani společnosti Veolia Voda, nabízí zdarma kohoutkovou vodu už řada renomovaných pražských restaurací a hotelů včetně InterContinentalu, Marriottu či Jalty.

Do projektu se zapojily i tréninkové kavárny pro duševně nemocné - Café Na půl cesty, Klub v Jelení a Klub V. kolona. "Vodu z kohoutku zde servírují automaticky ke kávě. Za vodu se neplatí, za kávu ano," vysvětluje Marcela Dvořáková. Na webových stránkách www.vodovoda.cz se můžete podívat, v jakých podnicích vodu z kohoutku již běžně podávají.

Pozor na studně * Pokud bydlíte na vesnici a máte vlastní studnu nebo berete vodu z obecních studní, pak může být její kvalita sporná. * Voda je například příliš tvrdá, což především v okolí Prahy není žádnou výjimkou. Může také obsahovat zdravotně závadné mikroorganismy i bakterie. * Pokud si její kvalitou nejste jisti, pak je lepší raději ji nepít a k vaření a konzumaci použít vodu balenou nebo dovezenou z osvědčených zdrojů.

Bílá nebo rezavá?

Někdy teče z kohoutku bíle zabarvená voda. Má to na svědomí vzduch ve vodě rozpuštěný. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody v domě nebo průtokem přes takzvaný perlátor instalovaný na kohoutku se tento vzduch z vody uvolní a velké množství drobných bublinek způsobí její "mléčné" zabarvení. Podobně se voda zbarví i po provedených opravách vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí.

Bílé zabarvení nemá žádný vliv na chuť ani kvalitu vody. Rezavohnědé zabarvení způsobují částice oxidu železa, které vznikají korozí vnitřních stěn ocelového nebo litinového potrubí.

Při zvýšeném průtoku vody, při manipulaci s uzávěry, opravách nebo údržbě rozvodné sítě se tyto částice mohou uvolnit do distribuované vody, a způsobit tak její zabarvení. Je to nebezpečné? Určitě ne, ale větší množství oxidů železa vodu zabarví a ovlivní i její chuť. Stačí ale málo - nechat rezavou vodu odtéct.

Někdy máte pocit, že voda z kohoutku je cítit čisticími prostředky. Je to způsobeno tím, že obsahuje chlór, který je do vody přidáván kvůli bezpečnosti. Tento prvek totiž zabraňuje množení zárodků bakterií, působí jako potravní konzervační prostředek a zaručuje uchování kvality vody z hlediska zdravotní nezávadnosti.