Nebojte se stárnutí: elixír života je na světě

Výsledky objevu, který se podařil výzkumnému týmu vědců z univerzity v britském Manchestru a z Buckova institutu v americké Kalifornii, byly zveřejněny v odborném časopisu Science.

Po elixíru žili červi mnohem déle

Vědci při pokusech podávali mikroskopickým červům hlísta syntetické enzymy - umělou verzi dvou přirozených enzymů - které chrání tělesné buňky proti oxidačnímu stresu způsobenému volnými radikály.

Podaný lék mění radikální peroxidy vodíku a kyslíku na neškodnou vodu a kyslík. Volné radikály, které jsou spojovány se stárnutím, jsou tak zneutralizovány.

Většina takto ošetřených červů žila až o polovinu déle než ti, kteří žádné léky nedostávali. Navíc skupina zmutovaných hlístů, které se jinak nedožívají dospělého věku, žila po ošetření stejně dlouho jako zdraví jedinci.

"Byli jsme překvapeni tím, co jsme při experimentu postupně viděli pod mikroskopem. Když neošetření červi umírali, červi, kterým jsme podávali léky, se kolem pohybovali plní života. Pokaždé, když jsme pokus opakovali, to fungovalo, a my jsme si uvědomili, že jsme na stopě něčemu významnému," sdělil Gordon Lithgow z manchesterské univerzity.

Vědci věří, že objev jim umožní najít léky na nevyléčitelné nemoci

Ještě je příliš brzy na to, aby věda mohla s jistotou říci, zda bude možné aplikovat výsledky výzkumu také na člověka. "Každopádně je zde naděje, že v budoucnu budeme schopni lépe a racionálněji navrhovat léky, které zabrání nebo odsunou nemoci spojené se stářím," je přesvědčený Lithgow.

Badatelé věří, že na základě objevu bude možné najít léky pro neléčitelné nemoci jako jsou například Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

"Tyto výsledky jsou prvním opravdovým náznakem toho, že stárnutí je stav, který může být ošetřen pomocí vhodné léčebné terapie," prohlásil Simon Melov z Buckova institutu. "Další studie na vyšších organismech v blízké budoucnosti nám umožní odpovědět, zda budeme moci přehodnotit stárnutí jako nevyhnutelný stav," dodal Melov, který nyní hodlá opakovat podobné pokusy se savci.

Elizabeth Millsová, ředitelka centra pro výzkumy stárnutí, zdůraznila, že cílem všech výzkumů bude především předcházení nemocem stáří a ne jen samotné prodlužování života. "Půjde prostě hlavně o to, umožnit, aby léta, která má člověk k dispozici, prožil tak zdravě, aktivně a nezávisle, jak to jen bude možné," dodala Millsová.