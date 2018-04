Nebezpečné mateřské znaménko? Černé, nesouměrné nebo vyvýšené

Ne každé znaménko na vašem těle může být znaménkem krásy. Dokládají to statistiky, které hovoří o tom, že každoročně onemocní rakovinou kůže 1 500 lidí a pětina z tohoto počtu na ni zemře.

Průměrný věk pacienta s melanomem je padesát čtyři let. Souvisí to s tím, že muži nad padesát let podceňují riziko kožní rakoviny. Proto se jim zdůrazňuje, aby používali ochranné prostředky proti slunci a aby pravidelně navštěvovali kožního lékaře.

Zhoubný melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se podílí především UV záření. Zda máte větší "šanci" nádor dostat, nebo ne, závisí nejen na genetické výbavě, ale souvisí i s vaším pobytem na sluníčku v útlém dětství.

Mateřská znaménka bychom si měli také sami pravidelně kontrolovat. Až padesát procent melanomů totiž vzniká na podkladě pigmentovaného znaménka.

Krvácení je až poslední fáze

Jak se tedy pozná "rizikové" mateřské znaménko? Server melanomy.cz upozorňuje: "Stále velké množství lidí se domnívá, že rizikové pigmentové znaménko je takové, které začne svědit, krvácet nebo se kolem něj začne tvořit zánět. To jsou bohužel až pozdní příznaky."

Sledovat bychom tedy měli především tyto základní vlastnosti znaménka: prvně bychom si měli všímat asymetrických skvrn. Ohraničení znaménka by mělo být ostré a pravidelné. Důležitým znakem je také barva. Naši pozornost si zaslouží tmavě hnědá až černá nebo nepravidelně skvrnitá znaménka.

Znaménka s více než pětimilimetrovým průměrem jsou podle lékařů také podezřelá. Posledním znakem, který by nás měl na riziko upozornit, je charakteristické vyvýšení. To znamená, že pigmentované znaménko roste do výšky.

Pokud jste u některého znaménka zjistili nejméně dva znaky, neznamená to ihned, že máte melanom, ale spíše to považujte za signál, abyste si znaménko nechali co nejrychleji prověřit kožním lékařem.

Patnáct melanomů za dva dny

Pokud máte podezření nebo strach, že by se některé znaménko mohlo přetvořit v melanom, využijte příležitosti a navštivte speciální lékařský stan, v němž vám již třetím rokem specialisté zdarma vyšetří vaše znaménka. Akce se koná v pondělí 27. a v úterý 28. dubna 2009 od 10 do 18 hodin v dolní části Václavského náměstí v Praze.

V minulém roce se diagnostikovalo během dvou dní patnáct melanomů. Lékaři byli tímto výsledkem překvapeni, jde totiž o poměrně vysoké číslo.

"Vyšetření doporučuji všem, kdo patří do rizikové skupiny. To jsou zejména jedinci s nízkým fototypem, dále ti, kteří mají větší množství znamének, v dětství se na sluníčku spálili, anebo ti, jejichž příbuzní trpěli rakovinou kůže. Na pozoru by se měli mít také lidi, kteří tráví pravidelně dovolenou u jižních moří či jedinci s nově vzniklým nebo měnícím se pigmentovým znaménkem," vypočítává Monika Arenbergerová, dermatoložka a specialistka v oblasti prevence a léčby kožních nádorů, melanomů.

Letošní akce na Václavském náměstí se také může pochlubit dvěma novinkami. Pro velký zájem rodičů s dětmi bude vyhrazena jedna ordinace pouze dětem. Přístupná bude navíc i bezbariérová ordinace.

Dermatologové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří akci pořádají, nabádají všechny, kdo se na návštěvu "stanu" nemohou z jakéhokoliv důvodu dostavit, aby chodili na pravidelné kontroly ke kožnímu lékaři ve svém místě bydliště.