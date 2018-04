Proč roste spotřeba antidepresiv? Lékaři je často předepisují zbytečně

Co jsou antidepresiva Je to skupina léků různé chemické struktury. Fungují tak, že upravují v mozku hladiny takzvaných neurotransmiterů (serotonin, noradrenalin, dopamin). To jsou látky, které přenášejí nervové vzruchy. První antidepresiva se předepisovala už v 50. letech 20. století a dodnes se jimi léčí především těžké depresivní stavy. Novější generace léků překonávají ty starší nikoliv v účinnosti, ale hlavně v lepší snášenlivosti a menším množství nežádoucích účinků.