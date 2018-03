Nadměrná žízeň i nadýmání. Jak poznáte, že jíte příliš soli?

Část 1/6

Ani když přestanete přisolovat své pokrmy při vaření a při jídle, nevyhnete se soli úplně. Podle statistik asi 75 procent konzumovaného chloridu sodného pochází z průmyslově zpracovaných potravin, jako jsou uzeniny, sýry, instantní polévky a omáčky, kořenící směsi, glutaman sodný, slané pečivo či některé minerální vody. Sůl se rovněž překvapivě skrývá ve sladkém pečivu a cukrovinkách, kam se přidává pro zvýraznění sladké chuti.

Zbylých 25 procent přidáte do jídla při jeho dochucování, nebo ho přijmete v přírodních potravinách. Často se sůl ukrývá i tam, kde byste ji vůbec nečekali a většina lidí včetně dětí významně překračuje doporučené normy. Podle Světové zdravotnické organizace by dospělý člověk měl přijmout denně maximálně 5g soli (2g sodíku), u hypertoniků by toto množství mělo být ještě nižší.

Přesolování velmi negativně působí na celkový zdravotní stav, zvyšuje riziko komplikací vysokého krevního tlaku, především mozkové mrtvice a infarktu. Ohroženi jsou hlavně jedinci, kteří už trpí zvýšeným krevním tlakem.

Hrozí také nebezpečné přibývání na váze. Podle výzkumu odborníků z Queen Mary University of London přidání pouhého jednoho gramu soli do denního příjmu zvyšuje riziko obezity až o 25 procent. Milovníci slané chuti jsou obecně častěji obézní než ti, kteří mají svůj příjem soli pod kontrolou. Sůl se také paradoxně podílí na vzniku diabetu.

Kuchyňská sůl neboli chlorid sodný (NaCl) je chemickou sloučeninou sodíku a chloru, oba tyto prvky jsou nezbytně nutné pro normální fungování organismu. Nicméně nadbytek sodíku, jak už jsme zmínili, působí nepříznivě na kardiovaskulární systém a poškozuje funkci ledvin.

Nadměrné dosolování navíc ničí chuťové buňky a snižuje citlivost na slanou chuť. Dostáváte se tak do začarovaného kruhu, který končí zbytečným přesolováním všech pokrmů.

Příliš mnoho sodíku ve stravě se dříve či později projeví na vašem organismu. Následující příznaky by vás měly upozornit, že je načase přísun soli radikálně snížit.