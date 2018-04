Nadlidský výkon pro řezníka. Přestal jíst uzeniny a zhubl 17 kilo

Ačkoli se Jiří jmenuje Kuchař, je to typický český řezník. Živí se převážně klobáskami a různými salámy, které si sám vyrábí nejen v práci. "Jirka zvládne skoro dvě kila uzenin za týden, protože mu to strašně chutná a vyhovuje mu to. Má příjem skoro 4000 kilokalorií denně, většina z toho je z tuku a bílkoviny. Tuk a alkohol tvoří 50 procent jeho energetického příjmu," říká výživový poradce Petr Havlíček.

Z 80 na 105 kilo

Až do dvaceti let Jiří pravidelně sportoval, vážil 80 kilogramů a s nadváhou neměl problémy. Když však začal pracovat jako řezník a přestal sportovat, šla váha nahoru. V práci totiž více jedl a neustále ochutnával. A tak dosáhl Jiří svého dosavadního váhového rekordu 105 kilogramů při výšce 170 centimetrů. I když už několikrát držel různé diety, sportoval a zhubl, vždy se dostavil nepříjemný jo-jo efekt.

Jiří Kuchař Původně vážil 105 kilogramů při výšce 170 centimetrů. Po pěti měsících zhubl 16,7 kilo.

Oblíbeným jídlem je pro Jiřího kromě uzenin všeho druhu svíčková nebo řízek. K tomu si velmi rád dá pivo. Jeden z největších úletů je, když si dá buřta, který potom zají nízkotučným jogurtem.

Kdysi dělal Jiří bojový sport a pravidelně běhal, ale to už je dávná minulost. Mezi jeho koníčky patří jízda na motorce, cyklistika a čas strávený s rodinou.

Luštěniny namísto uzenin

Do pořadu Jste to, co jíte přihlásila Jiřího jeho manželka. Chtěla, aby byl zdravý a zhubl, ale měla pocit, že není dostatečnou autoritou. Tloušťka už ovšem začala omezovat i Jiřího. "Problémy mi to dělá, nemůžu se pořádně ohnout, funím jak sentinel a souložit vydržím už jenom 2,5 hodiny," říká se smíchem dvaatřicetiletý řezník.

"Má teď totiž větší pohodu, zlenošil, míň se hejbe. Snažím se vařit zdravě, sní kuskus se zeleninou, ale pak si dá uzeninu nebo něco nezdravého," dodává manželka.

Při návštěvě doktorky Kateřiny Cajthamlové v bytě pana Jiřího zmizely z lednice všechny tučné uzeniny, ale i kalorické pivo. "Ty vaše uzeniny tolik neškodily, dokud jste sportoval. Pak jste ale za rok a půl přibral 15 kilo," zhodnotila Jiřího rekordní váhu doktorka. Na takzvaný stůl hrůzy se ani všechno jídlo, které řezník Jiří za týden spořádal, nevešlo.

Výživový poradce Petr Havlíček připravil pro Jiřího nový jídelníček, kde se objevila spousta zeleniny a ovoce. Uzeniny nahradila libová šunka a nízkotučné sýry. Jako ideální zdroj bílkovin se na zdravém stole objevily i luštěniny. "Zdá se mi toho hodně pomálu, hodně zeleniny a chybí mi tu maso," shrnul svůj zdravý jídelníček Jiří.

Hubnutí řídí manželka

Když se Petr Havlíček zanedlouho vydal zkontrolovat Jiřího, jak se mu daří dodržovat jídelníček, hned se ptal na oblíbené uzeniny. "Je to lákadlo, co si budeme povídat. Rád doma patlám výrobky pro kamarády, to nejde neochutnat. Vyndám to z udírny, ukousnu si, zjistím chuť a vyplivnu to potupně psům," svěřuje se Jiří.

Předepsané jídlo ovšem Jiří nenakupuje, ani nepřipravuje. A má jisté problémy s tím, aby dodržoval stanovený harmonogram, kdy jíst. "Dělám to tak, že jsem se před pár lety oženil, mám ženu a ta mi to všechno chystá," vysvětlil Jiří.

A manželka přikyvuje: "Funguje to tak, že veškeré jídlo mu chystám já, snídani a svačinu chystám den předem, on si ráno vstane, nasnídá se, svačinu si vezme s sebou do práce a pak už se vrátí domů na oběd."

Jednu důležitou věc ovšem za něj manželka dělat nemůže - cvičit. Experti z pořadu Jste to, co jíte si pro Jiřího připravili trénink s mistrem světa v thaiboxu Pavlem Haki Majerem. Pro Jirku měl připravený kruhový trénink, který cvičí bojovníci.

Ráno běh, večer běh

I pověstná přepadovka dopadla dobře. Jiří měl k snídani dva krajíce chleba se slabou vrstvou másla a plátek šunky.

Po deseti týdnech hubnutí je Jiří spokojený. "Cítím se úplně skvěle, každé kilo je znát," svěřil se. "Ráno se půl hodinky proběhnu na stepperu a k večeru si chodím zaběhat ven. Poslední dobu jedu každý den dvakrát denně." Jeho fyzička sice ještě není taková jako kdysi, ale Jiří věří, že se ještě dokáže zlepšit, když vydrží.

Po třech měsících hubnutí si ale Jiří a jeho manželka vůbec nejsou jisti výsledkem. "Fakt jsme se snažili, já jsem vařila, Jirka cvičil," řekla jeho manželka. Ví, že se Jirka k uzeninám nesmí vrátit. "On měl včera salát, já párky. Už mu to prý nevadí," uvedla žena.

Láska sádlo odnáší

Hubnutí přineslo své ovoce. Jiří se za dobu natáčení zbavil bezmála osmi kila tuku. Ale to není všechno. V době, kdy se hlásil do pořadu, vážil 105 kilogramů. Než stihl hubnoucí tým nastoupit, zhubl díky manželce za měsíc a půl 8 kilo, za necelých pět měsíců tak zhubl Jiří celkem 16,7 kilogramů.

"Výsledky dobrý. Teď jsem spokojenej, shodil jsem spíš to sádlo," konstatoval Jiří. Spokojený je i s tím, že se mu zvedla fyzička. A chválí manželku. "Kdyby nevařila, nezvládnul bych to." A ta je na svého muže hrdá.

"Je vidět, že láska hory přenáší. Manželka si přála, výrazně mu pomáhala, manžel splnil," konstatoval Petr Havlíček.