Nadechněte se!

Kyslík (O 2 , latinsky Oxygenium) je zázračnou molekulou života. Je nejdůležitější látkou pro život na Zemi. Tato zázračná molekula se ale bohužel čím dál více stává vzácnou. Před 200 lety obsahovala zemská atmosféra 40 % kyslíku, dnes již pouze 21 %. Jeho ubývání je důsledkem průmyslových emisí a exhalací, kvůli nimž se postupně ničí ozónová vrstva. Přitom Zemi kdysi astrounauti nazvali „modrá planeta“ právě díky kyslíku, který je v kapalném stavu modrý.

V článku s názvem "Snížení hladiny kyslíku vede k celosvětovému zhoršení zdraví", otištěném časopisem "Journal of Longevity", varuje doktor F. Stevish, specialista v oblasti molekulární biologie, před tím, že se lidstvo pozvolna dusí kvůli nedostatku kyslíku, což se může stát příčinou mnohých potíží lehkými nevolnostmi počínaje a vážnými nemocemi konče. Kyslíková nedostatečnost může být také příčinou předčasného stárnutí. Je též přesvědčen, že snížení hladiny kyslíku, nikoliv globální oteplování, je největší hrozbou lidstva. Proč je kyslík pro náš život tak klíčový? Každý den se průměrně 20.000krát nadechneme. Krev pak zásobuje kyslíkem každou ze 60 biliónů buněk v těle a zbavuje organismus toxických látek. Kyslík nejenže odbourává stres, ale také zlepšuje koncentraci, čistí krev, zpomaluje stárnutí, umožňuje snížení váhy bez pomoci léků, snižuje škodlivé působení znečištěného životního prostředí a ovzduší a zklidňuje nervový systém.

Životní styl dneška sebou logicky přináší zvýšenou potřebu kyslíku. Náš organismus je každý den vystaven vysoké fyzické a psychické zátěži. Ať už máme manažerskou práci či sedavé zaměstnání, staráme se o domácnost nebo pracujeme fyzicky, únava a stres jsou běžnou součástí našeho života. Ve stresu sice dýcháme rychleji, ale přesto se nám do krve dostává méně kyslíku a tělo takto získaný kyslík nedokáže využít k regeneraci. Pomozte mu hlubokým dýcháním: napomáhá relaxaci, osvěžuje a má pozitivní vliv i na dobrou náladu.





Jednoduchý způsob dýchání proti stresu je účinný kdykoliv a kdekoliv. Může Vám pomoci třeba v pauze během pracovní doby. Uvolněně se postavte a při nádechu vzpažte. Dlaně by měly směřovat vpřed nebo proti sobě. Zavřete oči a pomalu se nadechněte. S nádechem se vytahujte vzhůru za prsty rukou, s výdechem uvolňujte napětí a připažte. Uvolněně vydechujte a vnímejte přitom svůj dech. Zaměřte dýchání do oblasti bederní páteře a pocítíte příval energie. Tuto techniku používali již staří Číňané a dodnes patří k vynikajícím pomůckám pro všechny, kterém záleží na těle zdravém uvnitř a krásném navenek. Organismus totiž díky okysličení lépe funguje a pomaleji stárne. Na první pohled je to viditelné na kvalitě vlasů, nehtů i pleti.