Nadbytečná kila

Rázem si musím přešívat knoflíky u kalhot, což je problém asi hlavně mužské populace, ponevadž ta přibírá převážně v oblasti břicha, a vytváří tak srandovní postavu ve tvaru brouka.

Vypadal jsem jako brouk Pytlík z Ferdy mravence. V tu chvíli jsem si řekl konec a začal jsem s odtučňovací kůrou, kterou jsem si sám navolil.

• Ráno nesnídám, maximálně jogurt nebo müsli tyčinku, oběd mám klasický, ale již poloviční porci než jsem jedl. Taky jsem výrazně omezil hranolky a vhodně volil jídla s rýží a těstovinami. Na večeři si dám ale ztřeba párek nebo pečivo se sýrem a zeleninou, nebo někdy jen jablko (nejhorší je to večer, to bych snědl vše co vidím).

• Omezil jsem porce jídla na polovinu

• Přestal jsem pít sladké minerální vody nebo moji oblíbenou kofolu. Nyní piju pouze čisté minerální nebo stolní vody.

• Omezil jsem dosolování jídel, sůl dávám, ale opravdu přiměřeně.

Zkrátka jím jako dřív, ale nepřežírám se. Když se držím osvědčených bodů (viz. výše), tak se problémy s nadváhou dají odstranit. No a to je klíč k úspěchu u mne. Váha se zastavila a šla dokonce i dolů. A já si občas mohu dovolit zajít i do své oblíbené hospůdky. Všem odvážlivcům přeji hodně úspěchů.