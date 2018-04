Na vlastní kůži: jak se laserem zbavit chronické rýmy

Vypravila jsem se do pražské kliniky Asklepion, největšího zařízení svého druhu v Evropě, kde se provádí i tento zákrok.

Pozor na kapky do nosu "Nemoc se průběžně vyvíjí. Začíná jako jednoduchá rýma, ale potíže se zhoršují a nos je ucpaný. Lidé si do něj proto kapou kapky, ale tím si sliznici ještě více poškodí,“ varuje doktor Moravec. "Na letáku u kapek je vždy uvedeno, že se mají používat maximálně týden a poté se má kontaktovat lékař. Kapky většinou obsahují deriváty efedrinu, na které se může vytvořit závislost. Čím více kapeme, tím vice kapky potřebujeme. Vzniká začarovaný kruh, kapky mohou při nadměrném užívaní poškozovat sliznici nosu,“ dodává Moravec.

Ne všichni s rýmou jsou vhodní

"Jako chronickou rýmu označujeme stav, kdy je zduřelá sliznice nosu. Lidé si někdy myslí, že ani nemají rýmu, ale pouze ucpaný nos, protože nesmrkají. Oproti tomu lidé, kteří často smrkají, nemají chronickou rýmu, ale chronické potíže. To může způsobovat změna prostředí nebo třeba změna teploty,“ vysvětluje Tomáš Moravec, specialista v oboru ORL.

Ne všichni, kdo trpí chronickou rýmou, jsou pro zákrok vhodní.

"Hlavní příznak, tedy ucpání nosu, může být způsoben více příčinami. Nemusí jít jen o zduřelou sliznici na základě chronické rýmy. Člověk může mít zduřelou sliznici při alergii, polypech, vychýlené nosní přepážce, ať už vrozené nebo po úraze,“ vypočítává Moravec.

Před zákrokem proto podrobí své pacienty klasickému nosnímu vyšetření a rozliší, zda může zákrok pomoci.

Jdu na zákrok. Napřed lokální umrtvení

Zákrok jsem neplánovala, a tak jsem neměla ani čas se jakkoliv bát. Po prohlídce mých horních cest dýchacích jsem se dozvěděla, že mám jednak trvalé obtíže se sekrecí hlenu a jednak je moje nosní sliznice pěkně zduřelá, takže zákrok by mi měl ulevit. Doktor mi navrhl okamžitou operaci a šlo se na věc!

Položila jsem se na vyšetřovací lehátko a doktor mi vsunul do nosu dva tamponky s lokální anestezií – pochopitelně do každé nosní dírky jeden. Tamponky je nutno vsunout hlouběji, aby se anestezie pořádně vsákla.

Někdo to může považovat za trochu nepříjemné, ale mně to nijak nevadilo. Poté bylo nutno počkat kolem čtvrt hodiny, aby anestezie patřičně zafungovala, a mohlo se jít na věc.

Opět jsem se pohodlně položila na lehátko, obdržela brýle jako ochranu před laserem a začalo se operovat.

Nebude to přece jen bolet?

Jelikož mi bylo dopředu oznámeno, že přes lokální umrtvení by zákrok mohl trochu bolet, chytla jsem se pevně lehátka a čekala, co se bude dít.

Doktor vzal do ruky laser a dostala jsem pokyn, že se mám nadechnout a začít nosem vydechovat. Během výdechu se laserem ukrajovala sliznice mého nosu, což jsem prakticky nijak necítila. To se opakovalo několikrát a já stále čekala, kdy to začne bolet. Nic takového se nedělo. Jen asi dvakrát to trošičku štíplo, ale nic, co by mě nějak obtěžovalo. Takže když doktor Moravec po chvilce řekl, že je vše hotovo, byla jsem velmi překvapená.

Poté jsem stiskla nos papírovým kapesníkem, počkala, až odteče troška krve, a mohla opustit ordinaci. Nic mě nebolelo a první pocit po zákroku byl navíc velmi příjemný – najednou jsem pocítila, že mohu dostat vzduch do nosu i tam, kam nikdy předtím ne.

Potom však nosní sliznice zduřela a já jsem cítila, jako bych měla nos ucpaný. Zakoupila jsem si tedy podle rady vincentku ve spreji a tou svůj operovaný nosík pravidelně zvlhčovala.



V noci se mi kvůli ucpanému nosu trochu hůře spalo, ale to mi nijak nevadilo, protože jsem se už těšila, až se za pár týdnů nosem zhluboka nadechnu.

Kontrola po měsíci

Po měsíci jsem se dostavila na kontrolu. Pan doktor Moravec konstatoval, že se jedna strana zhojila pěkně, ale že druhá hůře. I nadále si mám tedy do nosu stříkat vincentku.

Doporučil opakování zákroku, na které se chystám během tří měsíců. Přesto musím říci, že už po první operaci se cítím mnohem lépe. Zatímco dříve jsem hlavně před usnutím zápolila s ucpaným nosem a spala na několika polštářích, dnes podobné potíže nemám.