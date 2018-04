Na světě je nová Viagra - účinnější

Vědci výzkumného střediska v britském Kentu otestovali novou formu Viagry nejprve na psech a poté na lidech. Inhalování nos nepodráždilo a přitom bylo účinnější, a to při mnohem menších dávkách než u pilulek.

"Jsou to jen předběžné testy," komentovala výzkum francouzská odbočka amerického Pfizeru. Uvedla, že potrvá nejspíš několik let, než se Viagra k inhalování objeví na trhu, a to jen pokud další klinické zkoušky budou uspokojivé.

Pilulky Viagry se dají koupit v 90 zemích. Léčeno jimi bylo již například devět miliónů Američanů a 300.000 Francouzů. V Česku je podle České lékařské společnosti J. E. Purkyně zkušenost s Viagrou poměrně krátká a odbyt je menší, než výrobci předpokládali.

Viagra většinou neuškodí, tvrdí vědci

Viagra je pro většinu mužů bezpečným lékem, ale každý, kdo má nějaké rizikové faktory srdečního onemocnění, by se měl před jejím použitím nejprve poradit s lékařem a podstoupit komplexní vyšetření.

Ačkoli jedna z nových studií vykazuje velký počet úmrtí a srdečních příhod u mužů užívajících Viagru, není žádný důkaz, že by sám tento lék způsobil zdravotní problémy, uvádí se ve studii autorů Sanjaye Kaula a Babaka Azarbala z lékařského střediska Cedars-Sinai v Los Angeles.

Muži, kteří trpí impotencí nebo poruchou erekce, mají obvykle také srdeční potíže, uvedl Kaul. Proto u mnoha z těchto pacientů lze očekávat infarkt nebo úmrtí nezávisle na tom, jaké léky užívají. Srdeční příhodu může vyvolat už sama sexuální aktivita, upozornil Kaul.

Čeští odborníci zatím nemají zprávy o úmrtích souvisejících bezprostředně s jejím používáním. Podle člena výboru kardiologické společnosti Václava Chaloupky "bezpečnost léku potvrdily zatím veškeré seriózní práce, žádné poškození pacientů se neprokázalo".