Na rakovinu děložního čípku zemře jedna žena denně

Zatím ale na preventivní prohlídky chodí jen třetina českých žen. Větší ohlas začíná mít očkování. Tuto možnost mají Češky teprve rok a už se jich desetitisíce nechaly očkovat. Nyní se nabídka rozšiřuje o další vakcínu.

Proti rakovině děložního čípku by měly chránit dvě vakcíny, v detailech se liší a záleží na lékaři, co své pacientce doporučí. Vakcína, která je na trhu déle, chrání proti dvěma nejrizikovějším virům HPV 16 a 18 a dalším dvěma, které způsobují genitální bradavice. Nová vakcína je zaměřena proti virům HPV 16 a 18, vyvolává mnohem větší tvorbu ochranných protilátek. Dochází u ní tak ke křížovému působení, takže chrání i proti jiným typům viru.

Viry HPV 16 a 18 jsou zodpovědné za přibližně 70 procent všech případů rakoviny děložního čípku, zkříženým působením stoupá ochrana až na 80 procent. Očkování je určeno dívkám a mladým ženám od 10 do 25 let, prospěch z něj mohou mít ženy do 40 let, které už sexuálně žijí. U nich alespoň zvýší obranyschopnost.

Obě vakcíny jsou vhodné i pro muže. Muži z gay komunity by se podle lékařů rozhodně měli nechat očkovat, látka je ochrání před rakovinou konečníku.

Prozíraví rodiče by měli nechat očkovat své nedospělé syny, jejich partnerky prý jednou budou brát jako velkou přednost, že na ně rakovinotvorný virus nemohou přenést.

Obě vakcíny se dávají ve třech dávkách, celkem vyjde očkování kteroukoli z nich na zhruba 10.000 korun. Zdravotní pojišťovny je nehradí, ale některé proplatí po provedeném očkování příspěvek 500 až 1000 korun ve svých bonusových programech.