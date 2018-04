Na pneumokokové očkování začala přispívat i VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) poskytuje na vakcínu, která běžně stojí kolem 2000 Kč, příspěvek ve výši 800 Kč ročně. Jde o jednorázový příspěvek, pro jehož proplacení musejí být splněny konkrétní podmínky. Dítěti musí být mezi dvěma a pěti lety. Rodiče zároveň musí prokázat, že dítě onemocnělo minimálně čtyřmi záněty dýchacích cest během jednoho roku.

Na speciální očkování dětí proti pneumokokům se rozhodly v tomto roce určitou částkou přispět také další zdravotní pojišťovny. O příspěvky je možné zažádat u Zdravotní pojišťovny Metal Aliance, Hutnické zdravotní pojišťovny, OZP, Revírní bratrské pokladny, Vojenské zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a České národní zdravotní pojišťovny.

Miliony životů

Na infekce zemře ročně na celém světě 4,1 milionu dětí, zhruba milion z nich zahubí pneumokok. Také v Česku má tato infekce na kontě řadu životů.

"Vakcína snižuje přenos pneumokoků na sliznici, znemožňuje se tak přenos z osoby na osobu. Očkování malých dětí tedy chrání celou populaci," říká Jiří Beran z kliniky infekčních nemocí královéhradecké fakultní nemocnice.

V poslední době vzrostl počet onemocnění dětí invazivními formami pneumokokové infekce. Například v dětské nemocnici Brno – Černá pole jsou zaznamenány tři případy malých dětí hospitalizovaných v souvislosti s některou z vážných forem pneumokokové infekce.

Dalším pracovištěm, které zaznamenalo vysoký výskyt pneumokokových infekcí, je Dětská klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V České republice ročně onemocní touto nemocí 150 až 200 dětí.

Pneumokokové infekce jsou velmi zákeřným onemocněním, které mohou vést i k úmrtí dítěte nebo způsobí trvalé následky na jeho zdraví, vzhledem k obtížnému rozpoznání této nemoci se bude s přibývajícími zkušenostmi lékařů počet oficiálních případů pravděpodobně zvyšovat.



Jak se projevuje infekce? Klinické formy pneumokokových onemocnění Neinvazivní formy infekce Zánět středního ucha

Zánět vedlejších nosních dutin Invazivní formy Záněty plic (pneumonie)

Zánět mozkových blan (meningitida)

WHO doporučuje očkovat

Invazivní formy pneumokokové infekce jako meningitida nebo sepse patří k nejzákeřnějším onemocněním, která mají na svědomí vysokou úmrtnost. U dětí, které napadnou nejzákeřnější formy pneumokoků, dochází u 10 až 20 procent případů k úmrtí, u rizikových skupin je to až 50 procent.

Mírnější formy pneumokokových onemocnění mohou způsobovat časté záněty středního ucha či další infekční onemocnění. Proto čeští lékaři řadí očkování proti pneumokokům na první místo ve svých prioritách. "Česká vakcinologická společnost doporučuje zavedení plošné vakcinace dětí v nejkratším možném termínu v závislosti na ekonomických možnostech," říká její předseda Roman Prymula.

Klinické studie dokládají, že děti do dvou let jsou nejvíce ohroženy rizikem pneumokokového onemocnění, ohroženi jsou také senioři nad 65 let a chronicky nemocní jednici. Mezi dětmi se choroba může snadno šířit kýcháním, kontaktem rukou a ústy. Kolektivní zařízení, jako jsou například kojenecké ústavy, jesle, mateřské školky, mohou dále riziko vzniku onemocnění zvyšovat.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v posledních letech stále častěji vyzývá především vyspělé země k vyšší pozornosti očkování a zavedení plošné vakcinace dětí proti pneumokokovým infekcím. V rozvojových zemích totiž zemře na pneumokokovou infekci přes milion dětí ročně. Podle zdravotníků z vyspělých zemí v Evropě i Severní Americe navíc počet těchto infekcí stále stoupá i v rozvinutých státech.