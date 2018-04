Na operaci rakoviny už nejsou peníze

"Nejméně do konce roku na to nemáme peníze. Přestože už pět let žádáme ministerstvo zdravotnictví o zhruba pět milionů korun, nedostali jsme nic. Navíc nám vzkázali, že peníze nedostaneme nejméně do roku 2007," posteskl si přednosta chirurgické kliniky František Antoš.

Operaci by podle odhadů v Česku ročně potřebovalo asi třicet pacientů. Nyní jich je na čekací listině patnáct. Ti teď přemýšlejí, zda se zákroku vůbec dožijí. Nemocnice dosud platila celý program ze svého zdravotní pojišťovny jí hradily pouze menší část nákladů.

Náročnou operaci, při které chirurgové pacientům vyplachují břišní dutinu horkým roztokem protinádorových léků, totiž ministerstvo zatím nezaneslo do seznamu zákroků, na něž mají pacienti nárok.

O operaci informovala mimo jiné televize Nova. Když svůj příběh divákům prostřednictvím obrazovky vypověděla žena, která na operaci marně čeká a trpí nesnesitelnými bolestmi, nemocnici se přihlásil člověk, jenž slíbil, že za ni zákrok zaplatí.

Lékaři zkoušejí vyhrát nad břišní rakovinou - čtěte ZDE

Úředníci ministerstva však trvají na svém: Peníze na operaci nejsou a vůbec není jisté, zda se nějaké najdou v budoucnu.