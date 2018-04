Na krabičkách od cigaret by měly být zčernalé plíce

12:20 , aktualizováno 12:20

Pokud by na krabičkách cigaret prodávaných v ČR bylo výrazné upozornění na škodlivost kouření doplněné obrázkem zčernalých plic, určitě by to podle Evy Králíkové z 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přispělo k rozhodnutí kuřáků přestat kouřit. "V Kanadě zabírá toto varování půlku plochy krabičky, v Evropě by se z rozhodnutí Evropského parlamentu měl prostor zvětšit na třetinu.