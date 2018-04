Na infarkt už umíráme méně

Má to tři důvody. "Lidé se zdravěji stravují, jedí více zeleniny a ovoce, máme řadu nových léků, které jsou účinné, navíc oproti počátku devadesátých let zhruba stokrát stoupl počet lidí, kteří se včas operují," vysvětluje kardiolog Michael Ascherman z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Na Jihlavsku a Karlovarsku chybí kardiocentra

Smůlu mají jen obyvatelé Jihlavska a Karlovarska, kde zatím chybějí kardiocentra. "S jejich zřízením se počítá. Jinak už jich máme po celé zemi dvacet. Jsou rozmístěna tak, aby mohl být každý člověk v případě, že dostane infarkt, operován nejdéle do devadesáti minut," upozornil Ascherman.

Potíž je v tom, že na nějakou chorobu musí jednou umřít každý. Takže souběžně s tím, jak klesá úmrtnost na srdeční onemocnění, roste počet lidí, kteří zemřou na rakovinu. Loni už jich bylo celkem 29 364, o čtyři sta víc než v roce 2002.

Jinak řečeno: každý čtvrtý Čech, který zemřel, se nedožil vyššího věku kvůli zhoubnému nádoru. U mužů "vede" rakovina plic, tlustého střeva a konečníku. U žen zase rakovina prsu.

Lidé stále podceňují prevenci rakoviny

"Zdá se to nepochopitelné. I když díky osvětě dnes už každý ví, jak je důležité chodit pravidelně na preventivní prohlídky, lidé na to pořád nedbají. Je to velká škoda, protože třeba u rakoviny tlustého střeva, zachytí-li se včas, dokážeme operací zachránit devět lidí z deseti," podotýká Přemysl Frič z Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích.

Ještě zbytečnější jsou případy, kdy lidé svůj život ukončí dobrovolně. Vlastní rukou ukončí každoročně svůj život 1700 Čechů (ze čtyř pětin jde o muže), pod koly aut jich přitom zemře o čtyři sta méně. "Muži si berou život častěji proto, že jsou zvyklí na rozdíl od žen řešit složité situace radikálně. Nejohroženější jsou přitom lidé po padesátce," říká Ladislav Csémy z Psychiatrického centra Praha.