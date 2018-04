Na chřipku zabírá česnek. A nohy v teple

Pomáhá česnek?

Věda je zatím u některých "zaručených" léků skeptická, ale lidé, kterým česnek pomáhá jako prevence proti téměř všem nemocem světa, mají jiný názor.

Podle babiček a kořenářek je česnek králem mezi přírodními léky. Vědecky jsou dokonce prokázány účinky česneku na snižování "špatného" cholesterolu. Používá se také při udržování a posilování imunity. Poslouží vám tak jen česnek čerstvý, tepelně neopracovaný, vařením se tělu prospěšné látky vytrácejí.

Pro některé lidi je však zázračný česnek nepoužitelný - může dráždit žaludek. Jeho konzumaci by se měli vyhnout nemocní se slinivkou a žlučníkem.

Různé přípravky s česnekem můžete sehnat také v lékárnách, výrobci využívají jeho dezinfekčních účinků, které mimochodem objevili už starověcí stavitelé pyramid. Tyto výrobky jsou z hlediska účinnosti srovnatelné s čerstvým česnekem.

Je kyselé zelí dobrým zdrojem vitaminu C?

Záleží na tom, kolik ho sníte a v jakém stavu - zda v syrovém, či vařeném. Nejlepší je kombinovat několik zdrojů vitaminu C a nebýt v příjmu jen jednostranný. V každém případě přirozený zdroj vitaminu C je lepší než tableta. Nejvíce vitaminu C mají citrusové plody, tedy citrony, pomeranče a grapefruity. Dobrým zdrojem vitaminů jsou také jahody a borůvky.

Je účinný zázvor?

Zázvor je u nás velkým hitem posledních let. Klinicky se prokázaly především jeho tišivé účinky při zažívacích obtížích, nemohou si ho vynachválit ženy trpící těhotenskými obtížemi, zmírňuje totiž pověstné ranní nevolnosti.

Známé jsou také jeho účinky na chřipku a nachlazení, ty jsou však spíše z ranku babských rad, než aby se jednalo o vědecky potvrzený fakt. Nicméně ve východních medicínách se i za tímto účelem používá už několik staletí. Prodávají se zduřelé kořeny, z nichž si snadno můžete vyrobit čaj. Stačí, když nastrouháte čtvrtinu lžičky do hrnku a zalijete teplou vodou. Léčebné účinky se zvýší, když do hrnku přidáte med a citron. Druhé dvě ingredience nedávejte do vařící vody, abyste nezničili všechny vitaminy. A pozor - když to se zázvorem přeženete, může vám naopak způsobit zažívací obtíže. Doporučená denní dávka je čtyři gramy.

Babička říkala - hlavně ať je ti teplo od nohou

Nohy a ruce, odborně také tělní periferie, se prokrvují méně než zbytek těla, mohou tedy snadněji prochladnout. Prochladnutí pak má za následek nemoc. Je proto důležité udržovat je v teple. Pokud venku fouká nebo je ještě chladno, vyplatí se krýt si také hlavu. Ta představuje relativně velkou plochu, na kterou může zima "útočit".

Mám mléčné výrobky omezit, protože zahleňují?

Naopak, v období, kdy je vaše tělo vystaveno velké zátěži, byste na mléčné výrobky coby zdroj bílkovin neměli zapomínat.

Ideální je mléko, zakysané výrobky a nepříliš tučné sýry. Dobrým zdrojem bílkovin je také maso. Mléčné výrobky vám nachlazení ani potíže spojené s ním nezhorší, naopak mohou výrazně pomoci při rekonvalescenci.

Proč vadí kouření?

Kouřením se zatěžuje dýchací trakt a oslabují sliznice. Ty jsou důležité, protože právě na nich probíhá klíčový kontakt virů a bakterií s tělem. Jestliže sliznice kouřením oslabujete, budete pravděpodobně více vnímaví k viru chřipky. V dýchacích cestách nekuřáka se nachází takzvaný řasinkový epitel, který působí jako kartáč a "zametá" všechno nepotřebné pryč. Taková ochrana kuřákům chybí.

Musí být cibule syrová, aby pomáhala zdraví?

Syrová cibule a cibulová šťáva pomáhají při vykašlávání. Vitamin C, důležitý pro imunitu, najdete zejména v nati cibule. Méně vitaminu než syrová má cibule tepelně upravená. Dlouhodobě pomáhá také při vysokém tlaku a jako první pomoc při poštípání hmyzem.

Jak imunitě škodí stres?

Vědci nedávno prokázali, že pokud jste ve stresu, podráždění vyvolá pokles látek, které jsou zodpovědné za imunitu. Tím se vysvětluje, proč se u lidí trpících dlouhou dobu stresem častěji vyskytují autoimunitní nemoci (například revmatoidní artritida, lupénka, ekzémy), tedy choroby, při nichž se organismus vzbouří sám proti sobě.

Nicméně dlouhodobý stres tělo celkově oslabuje, to je pak náchylnější i k běžným sezonním infekcím.

Riskuji, když spím jen šest hodin denně?

Jestliže šest hodin vašemu organismu stačí, neměl by to být problém. Platí ale, že je to o něco kratší doba, než je považována za zdravou.

Lidé, kteří spí méně než sedm hodin, jsou podle nedávno zveřejněných závěrů výzkumu třikrát náchylnější onemocnět než ti, kteří spí osm hodin a více.

Každé ráno začínám panákem slivovice.

Slivovice vyvolá větší tvorbu žaludečních šťáv, a tak viry jen těžko projdou přes takovou bariéru. Po aplikaci alkoholu se mírně rozšíří cévy a zvýší se cirkulace krve. To může mít jak pozitivní (virus potká více bílých krvinek), tak i negativní dopad (virus se rychleji roznáší).