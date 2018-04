Na boj s pneumokokem nepotřebujete vždy peníze

"Můj chlapeček prodělal zánět mozkových blan asi týden po narození. Ani bych to nepoznala, ale tak malá miminka přece nemívají čtyřicítky horečky. Moc jsem se o něj bála a běžela s ním večer do nemocnice. Druhý den ráno už letěl vrtulníkem do brněnské nemocnice, kde byl asi tři týdny. Bylo to strašně těžké. Ovládl mne obrovský strach, bála jsem se, že se budu dívat na to, jak mé vlastní dítě umírá," svěřuje se Eliška, maminka dvou malých dětí.

Její příběh dobře dopadl a chlapeček se vyléčil. Dnes je malému patnáct měsíců a díky projektu bezplatné vakcinace, který provozuje Charita ČR a sdružení Nahlas, byl očkován proti zákeřným pneumokokům. Od výrobce vakcíny dostal projekt dva tisíce dávek zdarma, které do dnešního dne pomohly ochránit více než sedm set dětí ze sociálně slabších rodin.

"O projektu Charity mi řekla kamarádka. Mám tři kluky – mladšímu je dva a půl roku a starším dvojčatům čtyři. O očkování jsem četla, ale od státu dostávám necelé čtyři tisíce korun jako rodičovský příspěvek. Na vakcínu pro všechny děti by prostě nebylo," vypráví paní Marcela z malého moravského města.

Očkování dětem dát chtěli, ale na příspěvek od pojišťovny už nedosáhli. A tak se paní Marcela obrátila se žádostí na Charitu, která jim prostřednictvím dětské lékařky očkování zdarma zařídila.

Šéf občanského sdružení Nahlas Rudolf Kalovský však doufá, že podobných programů již nebude v příštím roce třeba a že se o ochranu zdraví a životů našich nejmenších postará stát tak, jak je to běžné v naprosté většině vyspělých evropských zemí.

Prevenar chrání lidské životy

Sestavení účinné vakcíny je obtížný úkol. Moderní věda se zaměřuje na přípravu co nejúčinnější vakcíny, která vytvoří co nejsilnější obranu proti nebezpečné bakterii nebo viru a ochrání tělo proti co nejvíce nemocem, jež mikrob způsobuje. Navíc musí spolehlivě fungovat u naprosté většiny očkovaných.

Příkladem takové vakcíny je Prevenar, který je účinný proti jedněm z nejzákeřnějších bakterií – pneumokokům – a poskytuje ochranu před nebezpečnými infekčními onemocněními, jako jsou záněty mozkových blan, otravy krve či zápaly plic.

Při klinických testech bylo ověřeno, že Prevenar účinně chrání děti proti 97 % nejzávažnějších onemocnění, jež způsobují kmeny pneumokoka obsažené ve vakcíně. Z pohledu účinnosti jde tedy o velmi vysoké číslo. Důležitou informací také je, že Prevenar je určen i k ochraně před záněty středního ucha.

Dokladem o úspěšnosti vakcíny je vedle výsledků klinického testování také její zavedení do plošné vakcinace dětské populace ve 37 zemích světa. Každoročně je takto Prevenarem očkováno více než patnáct milionů novorozenců po celém světě.

V České republice jsou zatím bezplatně očkovány pouze skupiny dětí, které mají například problémy s imunitou, trpí chronickými onemocněními dýchacích cest, opakovanými záněty středního ucha nebo se narodily s nízkou porodní hmotností. A právě tyto děti stát chrání vakcínou Prevenar.

