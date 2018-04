Mýty o lupénce: je nakažlivá a vyléčitelná

Vrchní část kůže zdravého člověka se obnovuje zhruba každý měsíc. Během této doby se nové kožní buňky dostávají z hlubších vrstev na povrch, ale u pokožky postižené lupénkou se celý proces odehraje někdy za pouhý týden.

To má za následek vznik červených olupujících se ložisek, které vypadají nevzhledně a většina lidí si jich na první pohled všimne.



I proto se mnoho lupénkářů stydí a schovává se před okolím. V některých případech tak nemocní hůře shánějí práci a často mají i deprese.



"Psoriázu má přibližně 2 až 4 procenta středoevropské populace. V České republice jí trpí asi 400 tisíc lidí," řekl iDNES.cz Spyridon Gkalpakiotis, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.



A dodal, že lupénka postihuje obě pohlaví a statisticky se vyskytuje ve stejném procentu u žen i mužů. První projevy bývají nejčastěji mezi 10. a 25. nebo mezi 35. a 60. rokem života.



Důvodů, proč nemoc propukne, může být hned několik. "Často je to stres, ale také prodělaná infekce, léky, mechanické dráždění, hormonální změny, životospráva či očkování," uvádí lékař.



Léčba psoriázy trvá celý život. "K potlačení projevů se doporučuje lokální léčba, to znamená aplikace různých mastí nebo roztoků. U těžších forem se používá léčba ultrafialovým zářením a systémovým podáváním léků v tabletách nebo injekčně," popisuje doktor Gkalpakiotis.



Pacientům lékaři doporučují vyvarovat se častých infekcí (nachlazení, infekce močových cest, atd.), dodržovat správnou životosprávu, omezit nadměrnou fyzickou zátěž a co nejvíce se vyvarovat stresovým situacím.



Jak nemocným s lupénkou pomoci? Můžete začít tak, že se zbavíte mýtů, které o této nemoc kolují. Pět z nich vám vyvrátí primář Spyridon Gkalpakiotis.



1. Mýtus: Lupénka je nakažlivá

Možná vás to napadlo, když jste člověka s psoriázou potkali. Nevzhledné kůže s olupujícími se šupinkami jste se štítili a báli jste se, že se od dotyčného nakazíte.



"Lupénka je ale autoimunitní onemocnění, které rozhodně není nakažlivé. Může sice vypadat velmi neesteticky, ale rozhodně nemusíte mít obavy, že pokud nemocnému s lupénku podáte ruku nebo ho potkáte v bazénu, nakazíte se," vysvětluje primář Spyridon Gkalpakiotis.



2. Mýtus: Lupénka je vyléčitelná

Lupénka i v 21. století zůstává nevyléčitelnou chorobou. Dnes sice lékaři již vědí přesněji, jak zrychlené dělení buněk a jejich špatné dozrávání probíhá, ale jsou různé příčiny, které takové chování kožních buněk způsobují. Pro všechny známé druhy lupénky bez výjimky však platí, že trápí své nositele celý život.



"Existuj spousta možností, jak projevy velmi zmírnit nebo dokonce i zcela eliminovat. Otázkou vždy ale je, jak dlouho tato konkrétní terapie bude fungovat," říká lékař.



I tak je ale důležité nemoc léčit, jinak se může život pacienta zkrátit i o několik let.



3. Mýtus: Lupénka je alergie

Lidé se často mylně domnívají, že lupénka je jistý projev alergie na jídlo. "Psoriáza ale rozhodně není alergie a nemá s ní ani nic společného," vyvrací mýtus doktor Gkalpakiotis.



Pacienti ale mohou projevy nemoci zmírnit i správným stravováním. Doporučuje se nepoužívat kořenící směsi, ale čerstvé bylinky, nejíst čokoládu, uzeniny či nepoužívat dochucovadla.



4. Mýtus: Lupénka je pouze onemocnění kůže

Lupénka bohužel není jen kožní, a tím pádem jen estetické, onemocnění kůže.



"Nemoc může postihovat klouby s takzvanou psoriatickou artritidou a je spojena s celou řadou přidružených chorob. Je to například hyperlipidemie (více tuku v krvi), vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka. To vše bohužel také výrazné zvyšuje riziko infarktu nebo vzniku cévní mozkové příhody, a proto by pacienti s psoriázou měli být komplexně léčeni. S lupénkou je dokonce spojena i deprese."



5. Mýtus: Lupénku vždy zdědíte

Podle primáře Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je lupénka geneticky podmíněná a s pozitivní rodinnou anamnézou se zvyšuje riziko vzniku psoriázy u potomků. To ale neznamená, že pokud jeden nebo dokonce oba rodiče trpí lupénkou, musí i děti trpět tímto onemocněním.

Odhaduje se, že pokud trpí jen jeden rodič, šance pro dítě je cca 30 procent, pokud oba, pak bohužel až 70 procent.