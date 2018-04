Šest mýtů o ledvinových kamenech

Ledvinové kameny patří mezi velmi časté onemocnění ledvin. Praktická lékařka Bronislava Chlebovcová z Lékařského domu Praha pro čtenáře iDNES.cz vysvětlila, že ledvinové kameny vznikají při nahromadění minerálních solí, které vykrystalizují v močových cestách.



Nejobvyklejší jsou kameny ze šťavelanu vápníku. Další typy se vytvářejí z kyseliny močové, cystinu a fosfátů. Minerál vykrystalizuje v moči na kamínek kvůli vysoké koncentraci tohoto minerálu v moči.

K ledvinovým kamenům dochází spojením nevhodné stravy (vysoký příjem dané látky) a špatného vylučování látky z těla (nejčastěji při nedostatečném nebo nevhodném pitném režimu). Způsob života je také jedním z hlavních činitelů. Stres obecně přispívá ke sníženému vylučování moči a tím i tvorbě močových kamenů.

Internistka Michaela Štěpánková z Lékařského domu Praha doplnila, že nefrolithiasou (močovými kameny) trpí 2 až 3krát častěji muži než ženy a zdůraznila, že prevence spočívá v dostatečném pitném režimu (kolem 2 litrů denně), dále je třeba se chránit před infekcemi močového traktu, někdy také vadí příliš bohatá strava na živočišné bílkoviny. Nutné je rovněž léčit případnou dnu, což je zvýšená hladina kyseliny močové.

„Ve vzácných případech, pokud se ledvinné kameny opakují, je nutné pomyslet na onemocnění příštítných tělísek, která regulují mimo jiné hladinu vápníku a fosfátu v těle. Většinou nezhoubný nádor těchto tělísek se může projevit opakujícími se kolikami a ledvinovými kameny,“ uvádí internistka Štěpánová.

Obě lékařky se shodují, že je velmi důležitý dostatečný pitný režim.

„Velmi dobrou orientaci v tom, jestli pijeme dostatek tekutin, nám poskytuje barva moče. Moč by měla mít čirou nebo slabě žlutou barvu. Pokud je tmavě žlutá až oranžová, je to známka, že organismus je málo zavodněný,“ vysvětluje lékařka Chlebovcová, která doporučuje pít především čistou vodou, nejlépe filtrovanou přes uhlíkový filtr. Vhodná je podle ní také voda s citronem, naopak nedoporučuje pít slazené nápoje (ledové čaje, džusy, kolové nápoje atd.).

„Pokud pacient již močové kameny měl a ví se, jakého druhu byly, doporučuje se jako prevence opakovaného výskytu kamenů držet speciální diety,“ radí doktorka.

A jaké jsou nejčastější příznaky ledvinových kamenů? Podle doktorky Chlebovcové to jsou hlavně nevolnost až zvracení, ztráta chuti k jídlu, bolest v bederní krajině, v dolní polovině břicha a tříslech, hnis nebo krev v moči.

„Nejčastěji je prvním příznakem ledvinová kolika, prudká bolest v bedrech, která přinutí pacienta vyhledat lékařskou pomoc,“ řekla doktorka Chlebovcová.

Doktorka Štěpánková doplnila, že někdy bývají dlouhou dobu kameny i „němé“, objevují se pouze nespecifické bolesti v zádech až do okamžiku cestování močového kamene.

„Léčba může být konzervativní, tedy pacient musí hodně pít, užívat tzv. spasmolytika, která zklidní bolest a zároveň napomáhají dilataci močových cest, aby kamínek mohl snáze vyjít, k tomu je potřeba také pohyb, někdy zejména při horečce je nutno přidat i antibiotika,“ popsala doktorka Štěpánková a dodala, že pokud nezabere či nelze použít konzervativní terapii, lze v některých případech použít extrakorporální rázovou vlnu tzv. litotrypsi (LERV), ovšem kamínek musí být větší než 8 milimetrů.

„Rozdrtí se a vyjde ven samovolně formou drobných úlomků a písku. Pokud se nalézá ve spodní části močových cest, lze jej stáhnout cystoskopicky speciální kličkou. Jako poslední možnost zbývá operační řešení.“

Mýtus – ledvinové kameny vyplaví brusinkový džus

Fakt – brusinkový džus může ledvinové kameny ještě zhoršit

Brusinky jsou dobrou prevencí zánětů močových cest a mohou zabránit infekci, ale při léčbě ledvinových kamenů mohou mít zcela opačné účinky.

„Brusinkový džus je bohatý na oxalát (šťavelan vápenatý), který může způsobit ledvinové kameny, takže doporučujeme nepít brusinkový džus ani ho užívat jako doplněk stravy,“ řekl doktor Mantu Gupta, ředitel The Kidney Stone Center at Mount Sinai Hospital pro server Yahoo Health.

Mýtus – ledvinové kameny pocítíte jako bolest břicha nebo ledvin

Fakt – bolest je horší než bolení břicha a projeví se v boku, v podbřišku nebo v tříslu

Jak se již zmínila doktorka Chlebovcová, ledvinové kameny se ohlásí výraznou bolestí v bederní krajině, v dolní polovině břicha a tříslech.

Doktor Gupta upřesnil, že ledvinové kameny se projevují spíše jako porodní kontrakce a některé jeho pacientky se svěřily, že bolest byla dokonce horší než porod. Doktor Gupta popsal, že kolikovitá bolest, kterou vyvolávají ledvinové kameny, přichází ve vlnách po určitých intervalech a může mít podobu ostré bodavé bolesti, nebo bolesti připomínající menstruační křeče.

Doktor Philip Buffington z The Urology Group v Ohiu také vyvrací, že by se ledvinové kameny vždy projevovaly bolestí v oblasti ledvin. Poté, co se kámen zvětší na velikost 2 až 3 mm před močovým měchýřem, zablokuje proud moči, což se projeví velmi výraznou bolestí v boku, podbřišku a tříslech. Tuto kolikovitou bolest obvykle doprovází celková nevolnost a pocit na zvracení, někdy i průjem.

Mýtus – ledvinové kameny vzniknou kvůli konzumaci mléčných výrobků

Fakt – vápník obsažený v mléčných výrobních není nepřítel

Mýtus, že za vznik ledvinových kamenů může vyšší příjem vápníku, je hluboce zakořeněný, ale podle doktora Gupty je pravý opak pravdou a strava s nízkým obsahem vápníku naopak zvyšuje riziko vzniku ledvinových kamenů.

„Mnoho lidí si způsobí ledvinové kameny, protože mají nedostatek vápníku ve stravě,“ říká doktor Gupta, který navrhuje dát si po obědě sklenici mléka nebo jogurt a zvýšit konzumaci potravin s obsahem hořčíku.

Vápník má totiž schopnost navazovat kyselinu šťavelovou v trávicí soustavě. Také doktorka Chlebovcová tento mýtus vyvrací a říká, že jí není známo, že by mléčné výrobky zvyšovaly výskyt ledvinových kamenů.

Mýtus – vždy z vás vyjde několik ledvinových kamenů

Fakt – ledvinových kamenů může být více, nebo také jen jeden

Doktor Buffington vyvrací tento častý mýtus a zdůrazňuje, že většinou z pacienta vyjde pouze jeden kámen, zvláště pokud se s tímto problémem potýká prvně. Bohužel nepříjemnou zprávou je, že pokud jste už jednou ledvinový kámen zažili, máte o 90 procent zvýšenou pravděpodobnost vzniku ledvinových kamenů v průběhu dalších čtyř let.

I proto lékaři doporučují absolvovat ultrazvuk, který pomůže zjistit, z jakého důvodu se vám kameny tvoří a jak jim účinněji předcházet.

Mýtus – ledvinové kameny vždy způsobují potraviny bohaté na šťavelany

Fakt – je to částečně pravda, ale většinou je na vině genetika

Většina ledvinových kamenů se skládá z krystalů šťavelanu vápenatého a nadměrná konzumace potravin se šťavelany opravdu může způsobit ledvinové kameny.

Nicméně jak uvádí server Yahoo Health, většina ledvinových kamenů je spojena s genetikou.

Lékařka Michaela Štěpánková ale upozorňuje, že ledvinový kámen může být různého původu.

„Nejčastěji jsou kameny oxalátového původu spolu s vápníkem, (oxaláty jsou známé šťavelany obsažené v některých potravinách jako špenát, reveň, některá zelenina). Někdy jsou kameny z fosforečnanu vápenitého, z kyseliny močové (urátové kameny vznikají ze stravy jako je čokoláda, jogurty, zelí, z mladého masa, kávy, čaje, alkoholu), dále xantinové, cystinové... Nejčastěji se jedná o kameny smíšeného obsahu.“

Mýtus – ledvinové kameny vypadají jako malé šedé oblázky

Fakt – ledvinové kameny se vyskytují ve všech možných podobách

Kamínek, který vás tak nesnesitelně mučil, může mít nejrůznější tvar, velikost, barvu a strukturu. Pacienti mohou vyloučit třeba jen jeden kamínek o velikosti zrnka písku, nebo také několik kamínků podobné perlám či ostré zubaté žluté kameny nebo dokonce hnědé kameny o velikosti golfového míčku.

Doktor Mantu Gupta doporučuje kámen zachytit a přinést k lékaři na analýzu. Složení kamene vám může pomoci určit, co kámen způsobilo, a zabránit tak dalším problémům.