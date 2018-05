Mýty o ADHD: nemoc je vymyšlená a jsou to jen zlobivé děti

ADHD neexistuje, je to jen výmysl farmaceutických firem

Samotné označení ADHD, tedy (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), česky porucha pozornosti s hyperaktivitou, pochází z klasifikace duševních poruch publikované v USA již ze 70. let 20. století. To ale neznamená, že by lidé s touto neurovývojovou poruchou dříve neexistovali.



Popis příznaků ADHD se objevuje v lékařské literatuře už více než 200 let a také tak dlouho existují snahy těmto lidem pomoci a nabídnout jim účinnou léčbu. Od první zmínky o příznacích poruchy, kterou dnes označujeme jako ADHD, v roce 1775, bylo publikováno více než 10 tisíc vědeckých prací, které tuto poruchu zkoumaly z epidemiologického, biologického i psychologického hlediska. Rychlý vývoj zkoumání této poruchy a dostupnost účinných metod léčby způsobuje, že se o ní nyní více hovoří.