Mýty a pověry o zdravé snídani

1. Snídaně rovná se pečivo a k tomu sladký čaj

Nikoliv. Snídaně by měla obsahovat i přiměřené množství bílkovin, aby tělu dodala skutečně všechny potřebné živiny. "Sladká snídaně způsobí, že stoupne hladina cukru v krvi a následně se vyplaví hodně inzulinu, což vše dohromady nakonec způsobí, že člověk pocítí poměrně brzy opět hlad s tím, jak mu inzulin zase klesne," vysvětluje internista Milan Kvapil.

2. U snídaně jde hlavně o jídlo, pití není tak důležité

To není pravda. Důležité je obojí. Během noci člověk vypotí až jeden a půl litru tekutin, a proto je musí tělu ráno dodat spolu s jídlem.

3. Stoprocentní džusy jsou moc silné

To je pravda jen částečně. Je sice pravda, že stoprocentní džusy jsou dost kalorické a nehodí se pro svou koncentraci ani k zahnání žízně, ale džusy, které se už prodávají ředěné, jsou zase většinou uměle doslazované, což také není dobré. Je proto lepší narodit stoprocentní džus vodou.

4. Když si dám tmavé pečivo, mohu ho sníst více

Nikoliv. Tmavé i světlé pečivo mají stejnou energetickou hodnotu, rozdíl je však v jejich složení. Tmavé pečivo zažene hlad na delší dobu, navíc - je-li kvalitní - obsahuje i minerály a stopové prvky. Při nakupuje dobré dbát na to, zda kupujete skutečně celozrnné pečivo, a ne jen pečivo z bílé mouky dobarvované třeba karamelem.

5. Rostlinného tuku si můžu namazat, kolik chci

Není to nejlepší nápad. Rostlinné tuky obsahují přibližně stejně energie jako živočišné, jejich výhodou je nižší obsah cholesterolu, který přispívá k zanášení cév, a zvyšuje tak riziko vzniku srdečních chorob.

6. Nemůžu snídat, protože ráno nemám hlad

To je spíše výmluva. Jistě, není nejlepší začít jíst hned po probuzení, to by se měl člověk alespoň napít. Ale jinak je vhodné změnit denní režim tak, aby se do něj snídaně relativně brzy po probuzení vešla: prospívá to jak fyzické, tak fyzické pohodě.