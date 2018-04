Mysl ovlivňuje náš jídelníček. Naučte se principy všímavého jedení

Asi jste to také zažili, hltáte a jíte jako o závod, místo toho abyste si jídlo užili. Nebo nedokážete jíst, aniž byste si jídlo nespojovali s nějakou činností. A tak například při napínavém filmu jste na konci překvapeni, že už je přichystaný pokrm ve vašem žaludku, protože jste měli přepnuto v mysli jen na film.



„Je prokázáno, že v polovině času lidé myslí na něco jiného, než co dělají. Dále je zjištěno, že pokud myslíme na něco jiného, než děláme, jsme méně šťastni, než kdybychom mysleli na to, co děláme. Pokud tedy jíme čokoládu a naše mysl bloumá jinde, neužijeme si ji,“ říká Iva Málková ze společnosti STOB, která pomáhá lidem s nadváhou.

Prvním krokem k nápravě je uvědomit si, že nadváha se udržuje většinou jako důsledek emočního hladu, přičemž emoce vycházejí z myšlenek. „Když pak přestanete být zajatci a oběťmi myšlenek a stanete se jejich pánem - jakýmsi pozorovatelem, získáte vládu nad emocemi, zlozvyky a celým životem. To vám pak může pomoci i v boji s nadváhou,“ vysvětluje doktorka Málková.

Vyzkoušejte jednoduché principy, které Iva Málková radí i svým klientům, a získejte opět správný vztah k jídlu:

1. Jenom vy víte, co potřebuje vaše mysl a tělo

Nikdo vám neřekne, jak moc jste teď hladový, nebo kdy se cítíte nasycení. Vaši přátelé nevědí, kolik jídla potřebujete sníst, abyste se cítili plní. Odborník vám může dát odhad, ale stejně to budete vždycky nejlépe vědět vy.

2. Emoce používejte k tomu, abyste se informovali, ne trestali

Radši než si pořád říkat, co byste měli a neměli, zkuste pozorovat, co vám vaše myšlenky a emoce říkají. Možná jste právě smutní a potřebujete nějak utěšit, a proto máte chuť si dát brambůrky nebo čokoládu.

Když to zjistíte, můžete se rozhodnout, jestli to je to nejlepší řešení, nebo není. Poté můžete zvolit alternativní řešení – jako třeba jít se na pár minut projít, nebo si s někým promluvit.

3. Neexistují zakázaná jídla

Ano, některá jídla jsou nutričně bohatší než jiná, ale neexistují jídla, která byste nesměli jíst (ledaže máte zdravotní omezení). V rámci vyvážené stravy malý kousek vašeho oblíbeného jídla nic nezkazí. Opravdu si můžete dopřávat vše bez pocitu viny.

Nejsou tu dobrá a špatná jídla, ale spíš různé stupně nutriční hodnoty jídla a spokojenosti z jídla.

4. Vaše vnitřní a vnější moudrost pracují dohromady

Obě moudrosti se spojují a vystupují z všímavého životního stylu. Tím, že si budete uvědomovat vnitřní spouštěče (myšlenky, emoce) a vnější spouštěče (například vůně jídla), které vás provokují k jídlu, vytvoříte prostor, ve kterém se budete moct informovaně rozhodovat.

Někdy se rozhodnete jíst jen trochu a někdy víc. Volba se bude lišit chvíli od chvíle a situaci od situace. Všímavost ale bude vždycky vaším průvodcem.

5. Vždy budete mít nějaký vztah k jídlu

Jídlo tu bude vždycky a vy budete jíst až do konce svého života. Je na vás, jestli bude váš vztah k jídlu negativní, nebo pozitivní. Závisí to na tom, s jakým nastavením mysli půjdete do každého sousta.

6. V každém soustu je radost

Možná často jíte při sledování televize, čtení e-mailů nebo za pochodu, tím se ale ochuzujete o spoustu vjemů z jídla. Kdy jste naposledy jedli jen tak bez ničeho dalšího? Jen vy a jídlo. Každé sousto je pak zážitek plný radosti.

Pokud budete procvičovat všímavost, budete nacházet nové způsoby, jak si víc užít jídlo a přitom ho jíst méně. Jako zdravé tělo vyžaduje cvičení, zdravá mysl si žádá totéž.

Díky 150 minutám aktivního pohybu nebo 50 tisícům ušlých kroků za týden se vám zlepší kondice a díky 10 minutám cvičení všímavosti denně se vám zlepší mysl. Pokud se vám podaří mít mysl pod kontrolou, ovlivní to vaše zdraví, kila navíc a celkové štěstí.