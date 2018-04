Muži mají po biopotravinách kvalitnější spermie

Informovala o tom Ingrid Kieferová z vídeňského Institutu pro sociální medicínu.

Ze studie zkoumající souvislost mezi pesticidy v jídle a zdravím spermií vyšli podle Kieferové výrazně hůře muži, kteří jedli běžné potraviny. Bioprodukty totiž vykazují v mnoha případech nižší hodnoty škodlivých látek.

Při srovnání 128 mezinárodních zkoumání od roku 1930 po dnešek byl v přírodně pěstovaných produktech vždy nižší obsah pesticidů než v těch, které pocházely z konvenční zemědělské výroby.

Chemikálie pesticidy chrání rostliny i zvířata před rostlinnými i živočišnými škůdci. Mají ovšem navíc jednoznačně negativní vliv na vývoj dětí, sdělil primář dětského oddělení nemocnice v dolnorakouském Sankt Pöltenu Karl Zwiauer.

Chemické prostředky k hubení plevele a živočišných škůdců, stejně jako těžké kovy, které se dostanou ve stravě do organismu, mohou trvale poškodit vývoj imunitního systému, mozek nebo játra. To začíná už u plodu v mateřském lůně a zvláště kritický je tento vliv u dětí do tří let.

Vztah mezi konzumací potravin a zdravím lidí byl popsán zatím jen zběžně, ale výsledky jsou pozitivní. Biopotraviny jsou bohatší na vitaminy A a C, minerální látky a druhotné rostlinné látky, které působí jako antioxidanty.

V biomléce je zase větší podíl vícenásobně nenasycených mastných kyselin, informovala Kieferová. Biologicky vypěstovaným jablkům nebo řepě údajně dávají přednost i zvířata.

Více než polovina rozborů ekologicky vyprodukované zeleniny, ovoce, mléka a obilnin kromě toho ukazuje na nižší obsah škodlivých dusičnanů.

Prokazatelný rozdíl ale mezi oběma druhy potravin neexistuje co do podílu těžkých kovů. Jejich množství totiž závisí na všeobecném poškození životního prostředí.