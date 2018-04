Lékaři nepoznali zánět žil. Dcera ve 26 letech zemřela na plicní embólii

Časem se smíříte s tím, že zemřou rodiče, když mají svůj život odžitý. Berete to tak, že je to koloběh života, i když to taky bolí a vzpomínky na rodiče zůstávají. Ale u dítěte to jde těžko.

Naše dcera Petra nikdy nebyla vážně nemocná. Až v listopadu před deseti lety, když k nám přijela, si stěžovala na bolesti nohou. Říkala jsem jí, máš to asi z toho cvičení. Na noc jsem jí nohy natřela mastí Heparoid a dala Paralen. Ráno mi říkala, že je to lepší. Přesto dala na moji radu a šla na vyšetření.

Měla jsem podezření na zánět žil. Jako bývalá zdravotní sestra jsem o tom něco věděla. Odpoledne mi volala, že zánět žil podle vyšetření ultrazvuku nemá, ale že má snížený průtok krve v tříslech a má brát Glyvenol na posílení žilního systému.

Na kožním řešili jen alergii

Za tři dny měla na Glyvenol alergickou reakci. Hodně se osypala a zrudla v obličeji. Obvodní lékařka ji poslala k hospitalizaci na kožní do nemocnice. Zde se zaměřili na léčbu reakce na Glyvenol. Stále jim opakovala, že se jí špatně dýchá, pokašlávala a měla i zvýšenou teplotu. Udělali jen RTG snímek plic, dostala kapky na kašel a mazání na kůži.

Asi po týdnu mi volala a říkala, že už chce domů, že se tam nevyspí, že podepíše reverz. Přemluvila jsem ji, ať ještě zůstane, že snad udělají další vyšetření, ať jim důrazněji řekne, co má za obtíže. Chtěla jsem za ní přijet do Brna, ale ona mi říkala: „Maminko, brzy budou Vánoce, tak si doma uklízej a já příští týden přijedu za vámi.“

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás, či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Nakonec ji z nemocnice propustili v sobotu 6. prosince s tím, že je již v pořádku. Reakce na Glyvenol po vysazení pominula. Dostala zprávu z nemocnice s doporučením na vyšetření na alergologii, pro podezření na počínající astma.

V pondělí si u obvodní lékařky opět stěžovala, že se zadýchává při rychlejší chůzi a taky při chůzi do schodů, že je unavená. Doktorka ji vyslechla a dala žádanku na doporučené vyšetření.

Zemřela sama v práci

Ukončila jí pracovní neschopnost a Petra šla do práce. Pracovala v administrativě, tak seděla celý den u počítače. Dle kolegyň byla hodně bledá a naříkala si, že se jí špatně dýchá.

Odpoledne zůstala v práci déle, že vše připraví do uzávěrky. Byla tam sama a zemřela na plicní embolii. Byl to pro nás rodiče i její sestry hrozný šok. Zastavil se čas a vznikla otázka, co budeme dělat dál? To není možné, vždyť byla v krajské nemocnici, jak to, že se nic nezjistilo?

Byla odvezena na soudní pitvu, kam jsme se hned s manželem a mým bratrem rozjeli. Nic nám ale nechtěli a nemohli říct. Podali jsme s manželem ještě ten den v Brně trestní oznámení na zanedbání zdravotní péče.

Já jako zdravotní sestra jsem trvala na tom, že chci vidět a znát výsledek soudní pitvy a také jak pokračuje šetření. Až v květnu, po velkém dohadování na policii jsme mohli nahlédnout do spisu. Zde bylo jednoznačně popsáno, že dcera prodělala několik drobných plicních infarktů a taky, že měla oboustranný zánět povrchových i hlubokých žil.

To nikdo z lékařů nevěděl? Byl to pro nás opět další šok a další trápení. Ale výsledek asi po půl roce byl ve zkratce takový, že soudní znalec uznal, že nemoc nebyla známa, tak nemohla být ani léčena.

Už jsme to ale vzdali. Dceru nám to nevrátí a pravdu, kdo zanedbal lékařskou péči se nedozvíme. Bohužel dnes víme, že naše trápení se jen tímto vyšetřováním a dovoláním pravdy jen prodlužovalo. Vždyť stačil rozbor krve na protrombinový Quick test, kde by se zjistilo, že má zahuštěnou krev a hned v nemocnici by se to dalo léčit a tak předejít embolii. Nemuselo to skončit tragicky.

Možná byla i chyba, že byla hospitalizována na kožním oddělení. Pokud by byla na interně, tam by se snad řádný rozbor krve udělal? To byla stále ta naše otázka, kdyby, kdyby?

Zjistili jsme, že brala antikoncepci

Až po delší době jsme doma přebírali s manželem její pozůstalostní písemnosti a zprávy z různých vyšetření. Zjistili jsme, že Petra necelé tři měsíce brala antikoncepci. Najednou mi bylo jasné, proč se to vše takto muselo stát. Antikoncepce výrazně zvýšila riziko ucpávání cév. To byly ty bolesti nohou, počínající zánět žil a následná plicní embolie. Přesto mám stále jednu otázku: jak to, že tuto skutečnost u mladé ženy nikdo z lékařů nepředpokládal?

Proto se teď snažíme spolu s manželem mladá děvčata, nejen v rodině, varovat před braním antikoncepce, aniž by bylo provedeno předem řádné vyšetření krve. Při sebemenších obtížích, pokud se cítí unavené nebo mají bolesti nohou, zvýšenou teplotu a dušnost, ať se nechají včas vyšetřit.

Když jsem tuto skutečnost s úmrtím naší dcery Petry po delším čase popsala své gynekoložce, řekla mi jen: „Je mi to sice líto, ale vaše dcera byla bohužel jedna z tisíce, které antikoncepce nesedla.“ Jen mi vyhrkly slzy z očí a v srdci se ozvala hrozná bolest.