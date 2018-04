MUDr. Jonáš: Chtěl bych internetovou ordinaci

Doktor Josef Jonáš se snaží šířit základní pravidlo čínské medicíny, které říká: "Varuj se léčit pouze hlavu, bolí-li hlava, a léčit pouze nohy, bolí-li nohy." Všechny orgány jsou podle tohoto učení propojeny neviditelnými nitkami, které musíme brát v úvahu.



Své léčebné zásady si Josef Jonáš (autor knihy Křížovka života) ověřil i na sobě. Ve čtyřiatřiceti letech mu lékařští kolegové diagnostikovali, že má v ledvinách neoperovatelné kameny. Odborníci prohlásili, že mu nemohou pomoci a Josef Jonáš svůj neduh musel zvládnout sám. "Nemoc je třeba brát jen jako varování, aby se člověk zastavil, soustředil se. Prakticky neexistují nevyléčitelné nemoci - jen je třeba je léčit i jinak než spolknout tabletu nebo si nechat něco vyoperovat. Musíme na sobě pracovat a překonávat sebe samého, vrátit tělo do stavu před nemocí," tvrdí Jonáš.



Doktora Jonáše přijal v soukromé audienci dokonce i papež - a Jonáš tehdy zjistil, že mají s Jeho Svatostí leccos společného. Například bývalého koníčka - horolezectví! Energii si proto doplňuje aspoň "optimální stravou".

Josef Jonáš sdružuje ve svém Institutu celostní medicíny patnáct lékařů nejrůznějších specializací, zabývajících se přírodní terapií. Většina jeho pacientů trpí chronickými problémy, s nimiž jim oficiální medicína nepomůže (zejména poruchy imunity, alergie, gynekologické potíže, migrény či kožní choroby).



Diagnostickou metodou používanou v institutu je tzv. elektroakupunktura, spojující čtyři tisíce let staré postupy tradičního čínského lékařství s moderní technologií. Podle Jonášova tvrzení dokáže lékař díky přístroji zkonstruovaného německým lékařem Vollem během několika minut zjistit, zda pacient trpí například alergií.



Léčba zdravotních problémů spočívá v detoxikaci organismu. Jinými slovy: z těla musejí odejít všechny "jedy", kterými nás zatěžuje špatné životní prostředí, některé lékařské postupy (např. časté předepisování antibiotik), ale i stres.



"Zatímco klasická medicína se nám neustále snaží do těla něco přidávat, my naopak odebíráme," vysvětluje. Přesto i detoxikace probíhá za pomoci léků, jde však o speciální homeopatika a přírodní preparáty. "Oficiální medicína nás neuznává. Dalo by se říci, že jsme z její strany pouze trpěni," vysvětluje svoje vztahy s lékařskou obcí doktor Jonáš.



Přitom podle jeho názoru právě principy, na kterých staví on, navazují nejdůsledněji na Hippokratovy myšlenky. A kdo tedy tvoří klientelu Institutu celostní medicíny? "Samozřejmě sem chodí i známé osobnosti, například desetibojař Tomáš Dvořák, jemuž léčíme astma a alergii. Jinak ale mezi našimi pacienty najdete jak devadesátiletého pána, tak i novorozence. Nejčastějšími klienty jsou ale ženy středního věku s vyšším vzděláním," konstatuje Jonáš.