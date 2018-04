Lékař v Rozstřelu: Vakcínu proti chřipce z loňských virů nedoporučuji

Plošné očkování paměťovou vakcínou, vyrobenou z loňských virů, by nedoporučoval. „Pokud má někdo imunitní systém tak poškozený, pak má očkování smysl, ale jen antigeny vyrobenými z virů odebraných z letošního pacienta.“

Raději než očkování lékař doporučuje univerzální podporu naší imunity. Každý zásah do imunitního systému injekční vakcinací vyvolává podle něj reakci organismu. „Jde o to, jestli jsme si toho vědomi a umíme zvážit rizika. Myslím, že spíš nejsme. Očkování totiž může v organismu spustit cokoliv od alergické reakce po žaludeční vředy až po vznik leukémie a onkologického onemocnění. To je věděcky dokázané,“ tvrdí zakladatel psychoimunoneurologie.

Pro zdraví člověka je podle něj nezbytné také pozitivní mentální nastavení. „Neovlivním to, co dýchám, pokud musím pracovat ve v Praze, ale co mohu ovlivnit, to udělám,“ řekl s tím, že třeba 3 deci červeného denně udělá pro náš metabolismus lepší službu, než některé korigující léky.“

V některých kruzích je Jan Šula považován za šarlatána. „Dokonce jsem si sám žádal o bludný balvan. Jenže když umíte svá tvrzení dokázat a změřit, tak už nejste šarlatán,“ vzpomíná, jak o vědeckou anticenu přišel. Klasickou medicínu rozhodně nezatracuje. Naopak. „Je jako když krejčí šije šaty, ale už nerozhodne o tom, jestli se vám budou líbit nebo ne.“ Člověk by měl se podle něj měl víc vymezit vůči tomu, co má udělat medicína a co by měl pro uzdravení udělat on sám.

Tvrdí, že změna přístupu ke zdraví člověka se v Česku odehrává velmi pomalu. „V Česku je nějakých 34 tisíc lékařů a mají školu 50 let zpátky. Změnu je těžké prosadit tak rychle, musí začít na školách a tam je to pomalé.“

Módní stravovací směry, jako paleo, raw, vegetariánství a pod. považuje spíš za způsob životního stylu. „Je to podobné, jako když někdo nosí džíny a jiný oblek,“ přirovnal a dodal, že každý „styl“ trochu zavádí sektou. „Jakmile něco musíte a nesmíte, je to špatně. „Definitivně by se měla korigovat spotřeba cukru, kterého konzumujeme příliš.“ Problematický může být pro někoho i lepek.

VIDEO: Imunitu podporuje česnek, zázvor a vitamin C, doporučuje Šula

„Lepek je nestravitelná část potravy a lepidlo, které vám zalepí střeva. Je dokázáno, že vyvolává záněty. Nevadí v určitém množství a u některého střeva, ale u hypersenzitivních lidí, to může být problém. Nově se navíc ukazuje, že kardiovaskulární problémy, jimiž trpí značná část populace, nezpůsobují tuky, ale právě polysacharidy.“



Celý záznam Rozstřelu s Janem Šulou:

VIDEO: Rozstřel: Jan Šula - celý záznam

Kdo je MUDr. Jan Šula