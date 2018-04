Mrtvé moře v Česku: opravdu dokáže léčit?

Přesto lidí, kteří využívají a ochotně platí podobné terapie, jež slibují kromě odpočinku i pozitivní vliv na množství zdravotních problémů, stále přibývá.

Svědčí o tom mimo jiné fakt, že na většinu terapií není možné se dostat bez předchozí rezervace.

Na druhou stranu je možné si na ně rovněž kupovat permanentky, které cenu jednotlivých vstupů snižují.

"Nejvíc chodí rodiče s dětmi a pak důchodci," říká Hana Kozová ze solné jeskyně v Praze na Českomoravské.

A pokud jde o zdravotní problémy, s nimiž přicházejí? Kozová vyjmenovala na prvním místě alergie a astma, dále ekzémy nebo lupénku a nově také vysoký krevní tlak.

Je libo mráz, nebo čerstvý kyslík?

Jaké neobvyklé terapie jsou největšími hity? Namátkou třeba floating, koupel ve speciální uzavřené vaně, v níž je voda odpovídající svým složením právě té z Mrtvého moře.

Solné jeskyně zase díky soli dovezené z tohoto místa nabízejí tamní vzduch plný minerálů.

Nebo se můžete rozhodnout pro pár minut v mrazivé komoře plné ledového suchého vzduchu, což má mimo jiné prospívat srdci.

Jinde vás zase za necelé dvě stovky nechají dvacet minut dýchat kyslík, díky čemuž by člověk měl snáze překonávat problémy plynoucí ze znečištěného ovzduší, navíc kyslík má rovněž svědčit srdci a krom toho zahnat třeba chronické potíže s akné.

Zní to lákavě, ale může to doopravdy fungovat? Názory lékařů se do jisté míry různí, ale lze je shrnout takto: je to jen pomoc, rozhodně to není základní léčba.

U podobných terapií je třeba být opatrný, protože sice mohou stav zlepšit, ale zrovna tak se po nich může třeba ekzém zhoršit, reakce bývají hodně individuální.

"Lidé s vleklými potížemi by měli každopádně podobné věci konzultovat se svým lékařem," doporučuje pražská alergoložka a imunoložka Sausen Sládková.

Podle ní je potřeba brát například solné jeskyně jako přídatnou terapii, od které však není možné čekat zázraky. "Ale určitě to může pomoci třeba na odhlenění, lidé si pak lépe odkašlou," dodává lékařka.

Věřím, a proto platím

V poslední době jsou velmi populární také výplachy střev neboli kolonoterapie.

"Neškodí, ale neexistují ani žádné důkazy, že jsou prospěšné. Nicméně lidé, kteří na ně chodí, jim věří a cítí se po nich psychicky lépe, takže nakonec jim to může pomoci," soudí gastroenterolog Jan Martínek z mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice.

Podle něj však mají lidská střeva schopnost se podobně očistit sama, a tak jsou procedury trochu vyhazováním peněz.

Gastroenterolog však chápe lidi, že jsou ochotní za ně platit, byť jinak se výdajům za zdraví brání.

Pro podobné metody se často rozhodují lidé, kteří nemají dobré zkušenosti s klasickou medicínou a nevěří jí, zatímco třeba kolonoterapie nebo jiné méně obvyklé metody pro ně představují naději. Navíc hraje roli i fakt, že si je vybírají sami.

NETRADIČNÍ METODY LÉČBY

Kryoterapie

• krátký pobyt ve speciální místnosti zvané polarium v hlubokém mrazu, který však nevadí, protože v polariu je speciálně upravený suchý vzduch

• léčba mimo jiné spočívá ve velkém překrvení periferních částí těla, tím se mírní bolest a svalový tonus, zároveň má posilovat imunitu

• cena například 270 korun/3 minuty

Kolonoterapie

• vyčištěnou vodou se pomocí speciálního přístroje čistí střeva, která by se tak měla zbavit škodlivých usazenin a nánosů

• tato střevní sprcha by měla pomáhat jak proti mnoha zažívacím obtížím, tak zároveň přispět k celkové očistě organismu, mírní následky nevhodné stravy a hektického životního stylu

• cena za čtyři výplachy 2400 korun, jeden za 800 korun

Solné jeskyně

• hit poslední doby má napodobovat prostředí u moře, a hodí se tak zejména pro astmatiky, ekzematiky a lidi trpící častými chorobami dýchacích cest

• lékaři možné účinky potvrzují, ale bývají hodně individuální

• cena 100 až 200 korun za jednu kúru (45 až 60 minut), doporučuje se navštívit jeskyně během jedné terapie desetkrát až patnáctkrát

Floating

• koupele ve speciální, zcela uzavřené vaně, s vodou napodobující složení vody Mrtvého moře

• připisuje se mu celá škála pozitivních účinků na psychické i fyzické zdraví, kromě bolestí pohybového aparátu tlumí také potíže s lupénkou

• některé typy van napodobují i stav beztíže, což má prospívat kardiovaskulárnímu systému

• cena 300 až 500 korun za hodinu