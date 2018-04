Mononukleóza, nemoc nejen z líbání

Jakmile pacient onemocní mononukleózou, mnohdy si ani neuvědomuje, s jak závažnou nemocí se potýká. Mezi první projevy totiž patří únava, bolesti hlavy a zvýšená teplota. Ve druhé fázi se obtíže stupňují, přichází horečka, angína, zduření lymfatických uzlin. Někteří pacienti zpozorují nažloutlé bělmo. Včasná návštěva lékaře může předejít i mnohem horším obtížím a trvalým následkům.

Pozor na léčbu antibiotiky

Jakmile pacient přijde do ordinace lékaře a sdělí mu své problémy, může se stát, že lékař chybně usoudí, že příčinou je angína. "Na rozdíl od běžné bakteriální angíny způsobené například spálovým bacilem se mononukleóza rozvíjí plíživěji a horečka po nasazení antibiotik neklesá. Je-li pacient s nepoznanou mononukleózou léčen aminopenicilinovými antibiotiky (ampicilin, amoxicilin), pak se téměř vždy na kůži objeví temně červená a svědící vyrážka, provázená vysokou horečkou," říká J. Vaništa v knize Diety při onemocnění mononukleózou.

Onemocnění infekční mononukleózou posléze potvrdí či vyvrátí krevní testy. V případě pozitivního výsledku lékař předepíše léky, které pomáhají tlumit obtíže. Prášek, který by jednoznačně pacienta uzdravil, bohužel neexistuje. Někteří pacienti s vidinou brzkého uzdravení žádají o nasazení antibiotik, ta ale nejsou v případě mononukleózy účinná a určité druhy mohou způsobit výše zmíněné komplikace. Léčba se proto může uspíšit jen díky dodržování předepsaného režimu.

Život naruby

Pacientovi s mononukleózou je důrazně doporučován klid na lůžku, který trvá i měsíc. Ani po této době se ale sportovci nemohou vrátit ke své oblíbené činnosti. Organismus by se neměl přetěžovat po dobu tří až šesti měsíců. Během této doby by nemocný měl také pamatovat na to, že má sníženou obranyschopnost, a tudíž se nevystavovat rizikům nachlazení či onemocnění chřipkou.

Mononukleóza zásadně ovlivní také jídelníček. Kvůli riziku vážného poškození jater je pro nemocné tabu jakékoliv požívání alkoholických nápojů. Ze svého jídelníčku by měli vypustit také uzeniny, ostré koření, průmyslově konzervované výrobky, jako jsou kečupy, hořčice či paštiky. Nový jídelníček by se měl skládat z lehce stravitelné stravy, která neobsahuje příliš tuků a zároveň je bohatá na vitaminy.

Nemoc nejen z líbání

V momentě, kdy se pacient dozví, že opravdu trpí mononukleózou, začne přemýšlet nad tím, kde se mohl nakazit. První a nejznámější možností je líbání. Pokud předpokládáte, že jste mimo ohrožení, protože se přece nelíbáte s osobami s horečkou, budete vyvedeni z omylu. Přenašeči této nemoci bývají většinou zdraví lidé, kteří nemají ani potuchy o tom, že virus šíří svými slinami. Zdrženlivost v intimním kontaktu ale bohužel není zaručeným způsobem, jak se nemoci vyhnout.

"V úvahu přichází i nepřímý přenos rukama nebo předměty (hračky, sklenky, ručníky) čerstvě potřísněnými slinami," upozorňuje dále J. Vaništa. Na pozoru by proto měli být lidé, kteří rádi navštěvují nejrůznější večírky a nemají problém s pitím cizích nápojů. I rodiče malých dětí by měli dbát na to, aby jejich potomci neocucávali cizí hračky. Určitou výhodou je, že mononukleózu můžete prodělat jen jednou v životě, poté budete imunní.