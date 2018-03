Móda z prezidentské inaugurace: ruské kozačky i šaty podle Melanie

„Jdou na pohřeb?“ hrozila se po minulé prezidentské inauguraci módní redaktorka Lenka Poláčková, když viděla převážně černé modely Ivany a Kateřiny Zemanových. O pět let později na Hrad dorazila stejná sestava: nově zvolený prezident Miloš Zeman, manželka Ivana i dcera „Kate“. Možná po poradě se stylistou, jejich outfity totiž byly o hodně barevnější.



Ve chvíli, kdy první dáma vyrazila před Hrad, aby přihlížejícím lidem rozdávala koláčky, to tak tedy nevypadalo. Dlouhý kabát a lodičky v její oblíbené černé měly přeci jen trochu smuteční nádech. Zrovna na setkání s občany by stálo za to zvolit méně přísný vzhled – kabát by mohl být kratší, neuškodil by barevný doplněk. Třeba jen šála.

Na slavnostní inauguraci pak kabát odložila a překvapila kostýmkem v syté vínové barvě. Byla pro ni ideální: pořád dostatečně tlumená, aby zapadla do jejího stylu, přesto zapamatovatelná. Rozhodně lepší než rovné černé šaty, které oblékla v roce 2013.

Kostým první dáma dozdobila klasickou broží a svůj oblíbený odstín si nechala na doplňky. Jednoduché černé psaníčko a lodičky nic nezkazí; pro toho, kdo se nechce pouštět do velkého experimentování, je to na podobně formální příležitosti vhodné a vkusné řešení.

Rodina v barvě vína

Vínový odstín měl možná ladit i s kravatou prezidenta, to se ale podařilo jen částečně: kostýmek Zemanové měl výrazně teplejší podtóny. Po barvě burgundského pak sáhla i třetí členka rodiny. Kateřina Zemanová doplnila lehce bohémské šaty právě vínovými kozačkami.



Samotné boty na vysokém podpatku by možná tolik nezaujaly, prezidentova dcera ovšem netradičně zvolila model zdobený barevnými kamínky ve stylu, který se nedá nazvat jinak než ruským. O tom, jestli už dnes kozačky na slavnostních příležitostech můžou nahrazovat lodičky, se dá diskutovat; v posledních letech jsou trendy a viděli jsme je třeba i na předávání Oscarů.

Ozdobné kamínky, výšivky a další aplikace ovšem k takto formálnímu dress codu nesedí. Jsou až příliš výrazné, strhávají na sebe pozornost, a odvádějí ji tak od slavnostní příležitosti, jakou inaugurace prezidenta na Pražském hradě bezpochyby je.

„Pussy-bow“ podle Trumpové?

Stejně jako na předchozí Zemanově inauguraci sáhla dcera Kateřina po žluté. Lehce bohémské šaty s dlouhými rukávy byly sice volbou netradiční, ale vůbec ne špatnou. Teplé odstíny Kateřině Zemanové sluší, vhodná byla i kombinace s béžovým kabátem. Kdyby i v případě obuvi zvolila jednoduchost, celý model by fungoval mnohem lépe.



Zajímavé je, že si vybrala model s mašlí u krku: tenhle styl si oblíbila i americká první dáma Melania Trumpová. Když si mašli přezdívanou „pussy-bow“ vzala poprvé, postarala se o malý skandál. Spekulovalo se o tom, že Melania naráží na hlášku svého chotě o tom, že chytá ženy za přirození („grab them by the pussy“). Jestli Kateřina mašličkou podobně odkazovala na slavnou „pasy“ svého otce, nebo se jednalo o náhodu, se asi nedozvíme.

Tři dámy v černém

Zatímco Ivana Zemanová letos zaexperimentovala s barvou, dámy v první řadě šly svorně do černé. Bývalá první dáma Livia Klausová ji nicméně oživila vyšívaným sakem – opět ve vínovém odstínu. Její předchůdkyně Dagmar Havlová zvolila jednoduché černé šaty, které doplnila výraznými, ale vkusnými šperky, a elegantním účesem.



Místo vedle Havlové dostala manželka premiéra v demisi Monika Babišová. Tu většinou vídáme ve výraznějších modelech, jednoduše střižené černé šaty proto byly příjemnou změnou, pro slavnostní příležitost relativně vhodnou. Mohly ovšem mít delší rukávy – podobně jako u Havlové – a u své sousedky se Babišová mohla inspirovat i co se šperků týče.