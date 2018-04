Styl Melanie Trumpové: šaty za miliony, záhadná mašle i bojkot návrhářů

Styl bývalé modelky a čerstvé první dámy je – stejně jako způsob jejího vystupování – diametrálně odlišný od toho, jakým si získala příznivce její předchůdkyně Michelle Obamová. Tu charakterizovaly barevné modely od Oscara de la Renty, Narcisa Rodrigueze nebo Naeema Khan, výrazné geometrické a květinové vzory, vypasované siluety upomínající na padesátá léta minulého století, delší mikádo a obvykle minimalistické líčení.



Melania Trumpová dává přednost tlumeným odstínům, jako je bílá, černá, béžová nebo pastelově růžová; často volí monochromatické outfity, na cestách přes jednoduše střižené šaty přehodí béžový kabát. Jemně promelírovanou foukanou obvykle doplňuje bronzerem a silným kouřovým líčením očí – vzhled, který neznámý autor virálního vtipu okomentoval: „Melania vždycky vypadá, jako by vás odněkud znala, ale nemohla si vzpomenout odkud.“

Meninist (Twitter) @MeninistTweet Melania Trump always looks like she knows you from somewhere but can’t remember where https://t.co/YAAXshqEfv odpovědětretweetoblíbit

Srovnání s předchůdkyní se neubrání. „Vypadá dobře ve spoustě oblečení, umí ho nosit a má dobrou postavu. Ale nevím, jestli její styl bude mít pro lidi stejný význam jako v případě Michelle,“ řekl v rozhovoru s Vanity Fair americký designér Jeremy Scott. „To, co na Michelle obdivuju, je její osobnost. Její krása spočívá daleko víc v tom, jaká je a co dělá. Melania samozřejmě vypadá dobře, ale jen těžko to můžu oddělit od toho, jaká je. I když ji osobně neznám,“ dodal známý odpůrce Trumpa.



Styl Melanie Trumpové charakterizují neutrální tóny, Michelle Obama nosila spíš zářivé barvy.

Třpytky, drapérie a 90 metrů saténu

Za to, že obvykle působí velmi decentně a že není tak „svá“ jako Michelle Obamová, jedni Melanii chválí a druzí jí to vytýkají. Její styl se jim zdá až bezzubý. Nebylo tomu tak vždycky, svého času dávala modelka přednost outfitům, které rozhodně přitahovaly pozornost. V letech 2011 i 2012 oblékla na prestižní ples Metropolitního muzea nepřehlédnutelné róby zdobené záplavou třpytivých aplikací. Ta první byla z dílny libanonského couturiera Reema Acry, druhá od jeho newyorského kolegy Marka Bouwera.



Melania Trumpová v roce 2005 Manželé Trumpovi na Met Gala (květen 2011) Melania a Donald Trumpovi na Met Gala (květen 2012)

VIDEO: Rok 2012. Melania Trumpová na Met Gala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na svatbu s Donaldem Trumpem Melanii (tehdy ještě Knaussovou) oblékl král módního dramatu, John Galliano, který byl hlavou módního domu Dior. Psal se rok 2005 a frčel satén, korzety, drapérie a maximalismus. Model nastávající manželky milionáře splňoval všechny body a mnohem víc: byl ušitý z více než 90 metrů látky, měl čtyřmetrovou vlečku a ruční výšivky, které pařížským krejčovým zabraly celkem 550 hodin. Zkoušela si ho čtrnáctkrát – celý průběh zachytil magazín Vogue – a zaplatila za něj v přepočtu dva a půl milionu korun.



Kauza „pussy-bow“

Od té doby se manželka jednoho z nejbohatších mužů světa zklidnila, manželovo tučné konto už nedává tolik na odiv a kůži odhaluje střídměji; dost možná jí s hledáním vhodné vizáže v době prezidentské kampaně pomáhali stylisté. Některé módní volby ale přece jen překvapily.



Tak třeba bílé šaty, ve kterých Melania přednesla řeč na sjezdu republikánů, byly ze svatební kolekce. Vytvořila je Srbka Roksanda Ilincic a paní Trumpová si je prý sama vybrala na populárním britském e-shopu Net-A-Porter. Vyprodaly se během několika hodin po jejím vystoupení.

VIDEO: Trumpová prý svůj projev okopírovala od Obamové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O pořádný skandál se pak postarala sytě růžová blůza s mašlí u krku, kterou si Melania Trumpová vybrala v kolekci značky Gucci. Bylo to u příležitosti druhé debaty prezidentských kandidátů a bezprostředně poté, co The Washington Post zveřejnil jedenáct let starý zvukový záznam Donalda Trumpa. Tehdy devětapadesátiletý byznysmen v něm mimo jiné prohlašuje, že jako „hvězdě“ mu ženy prostě neříkají ne. „Na nic nečekám a rovnou je políbím. Když jsi hvězda, nechají tě, můžeš si dělat, co chceš. Chytit je za k...u. Cokoli.“

Feministická mašlička „Pussy-bow blouse,“ tedy halenka s mašlí u krku, kterou letos upoutala Melania Trumpová, má paradoxně svou vlastní feministickou historii. V 70. a 80. letech, kdy se ženy začaly prosazovat v manažerských pozicích, byla totiž dámskou variantou klasické kravaty, a tudíž symbolem rovnoprávnosti.

Slovy Meg Whitmanové, generální ředitelky Hewlett-Packard: „Nosily jsme kostýmky nebo saka a pod ně košile s mašličkou kolem krku jako jakousi interpretací pánské kravaty. Byl to takový pokus zachovat si ženskost a přitom zapadnout do světa, který byl tehdy ryze mužský.“ Zdroj: jezebel.com

Z poslední věty, v angličtině „grab them by the pussy,“ se pro Trumpovy odpůrce stal symbol sexismu a vulgárního vystupování republikánského kandidáta. Když jeho žena vystoupila na veřejnosti s výraznou mašlí na krku, které se anglicky říká „pussy-bow,“ bylo o zábavu postaráno. Byla to ironická narážka? Vtípek stylisty? Nebo si Melania spojitost mezi „pussy“ a „pussy-bow“ vůbec neuvědomila?, ptali se novináři i komentátoři na sociálních sítích.

Pravdu se asi nedozvíme, ale za povšimnutí stojí fakt, že s variací stuhy na krku přišla Melania Trumpová i na třetí prezidentskou debatu. Poměrně konzervativní černý overal navíc pocházel z dílny Ralpha Laurena – oblíbeného návrháře Trumpovy protivnice Hillary Clintonové. Ani tentokrát nebylo jasné, zda se jedná o nenápadný šťouchanec, nebo jen o náhodu.

Podobně tajemných modelů se možná v budoucnosti ještě dočkáme, Melania ale nejspíš nebude mezi prvními dámami Spojených států zvlášť vyčnívat. I přesto, že sám Trump podle některých zdrojů pravil, že by svou choť rád prezentoval jako novodobou Jackie Kennedyovou.

Melania Trumpová ve svatebních šatech od Roksandy Ilincicové, halence s mašlí Gucci a overalu z dílny Ralpha Laurena

Oblékat, nebo neoblékat?

Neulehčí jí to ani fakt, že řada návrhářů podle vlastních slov Trumpovu ženu prostě oblékat nebude. Jedna z nich, Sophie Thealletová, to dokonce okomentovala v otevřeném dopisu. „Rasistická, sexistická a xenofobní rétorika, kterou rozpoutala prezidentská kampaň jejího manžela, se neslučuje s hodnotami, jež sdílíme,“ prohlásila jménem své módní značky. Podobně se vyjádřili i její kolegové Tom Ford, Marc Jacobs, Derek Lam nebo Phillip Lim.



Tommy Hilfiger přišel s pragmatičtějším názorem. „Melania je podle mě nádherná žena a každý designér, který ji obléká, by to měl považovat za čest... Nemyslím si, že je potřeba na to pohlížet politicky. Michelle taky každý oblékal rád,“ uvedl v rozhovoru s magazínem WWD. Jeho názor sdílejí i další známá jména módního světa, jako jsou Thom Browne, Diane von Furstenberg nebo Carolina Herrera, která prý dá především na to, že první dáma reprezentuje Spojené státy. „Nejde o mě, jde o americkou veřejnost,“ citovaly návrhářku CBS News.

Proměny Melanie Trumpové během americké prezidentské kampaně: