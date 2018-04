První dámu zradil při inauguraci střih šatů, dcera zdůraznila ňadra

Při bližším zkoumání stylistka pochválila dceři Miloše Zemana zajímavý kabát se sklady a pěkné vlasy. Boty označila za klasiku, která nenadchne, ale také nic nezkazí.

"Paní Ivana působí smutně a usedle. Boty zvolila zřejmě spíš pohodlné než módní, kabát je neforemný, měl by být kratší, takto působí zbytečně malá," říká stylistka. "Je škoda, že černou neoživila paní Ivana nějakou barvou. Má moc hezký obličej, pěkně udělané vlasy a luxusní značkovou kabelku YSL."

"Kateřina zvolila žlutou halenku, ta barva je určitě trendy," zhodnotila výběr stylistka Lenka Poláčková. "Kontrastním páskem však příliš zdůraznila velikost ňader - možná záměrně, je-li na ně pyšná."

Pochválila dceru nového prezidenta za úzkou černou sukni s rozparkem, za lak na nehty i za žlutou kabelku. "Ta je určitě lepší, než kdyby byla černá," hodnotí stylistka.

"Její maminka bohužel vsadila na špatný střih šatů. Lodičkový výstřih sluší opravdu málokomu, natož ženám s velkými ňadry. Lepší by byl otevřenější výstřih s výraznějším šperkem. Zdobné knoflíky na ramenou v celku zanikají."

Jediné, co je podle stylistky na šatech správně, je délka rukávů. "Mohla si klidně nalakovat výrazněji nehty na rukou," radí Lenka Poláčková. Oběma by pak doporučila lepší podprsenku, která by jejich přednosti lépe podržela.