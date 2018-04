Močopudné prostředky proti vysokému tlaku

Vyplynulo to ze studie amerických lékařů, která využila dat ze sledování 33tisíc a 357 pacientů nad 55 let na 623 místech v USA, Kanadě, v Puerto Ricu na Panenských ostrovech. Studie srovnávala diuretickou látku chlorthalidon s dvěma novými, modernějšími léky proti hypertenzi, lisinoprilem a amplodipinem. Myšlenka to přitom není nová. Diuretika se proti vysokému tlaku používala už před desetiletími, poté mnozí lékaři tuto cestu opustili.



"S diuretiky také pracujeme, z naší zkušenosti však vyplývá, že tyto léky jsou schopny léčit jen lehký stupeň hypertenze. Pacienti musejí také změnit životní styl a stravovací návyky," řekl český kardiolog MUDr. William Nadassy tiskové agentuře Korzo.



"Léčba hypertenze je specifická tím, že nemůže být založena jen na jednom léku. Obvykle je to velmi individuální. Někteří nemocní proto mohou užívat jen diuretika, jiní potřebují jiné léky, mnozí dokonce kombinaci několika účinných látek," konstatoval pražský specialista.