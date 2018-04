Močil jsem přes sítko, říká první pacient po speciální léčbě rakoviny prostaty

V novojičínské nemocnici podstoupil zákrok, který v České republice nikdo dosud nedělal ani nedělá.

"Do míst kolem prostaty mi jehlou napíchali radioaktivní válečky, které prostatu po dva měsíce ozařují, a já po tu dobu mohl normálně dělat to, co dřív," popisuje Karel Š.

Zhruba dva měsíce musel chodit na malou stranu se sítkem. "Bylo to docela dobrodružné, lékaři mi řekli, že kdybych ozářený váleček náhodou vymočil, musím ho okamžitě speciální rukavicí uložit do malého kontejneru a odvézt do nemocnice. Naštěstí se to nestalo," usmívá se Karel Š. K úsměvu má důvod, jeho léčba podle lékařů postupuje dobře.

Nová metoda je šetrnější

V Novém Jičíně včera odoperovali s pomocí takzvané permanentní brachyterapie, jak se metoda vkládání ozařujících válečků k prostatě jmenuje, další tři pacienty.

"Metoda je vhodná pro pacienty s včasným nálezem nádoru," říká fyzik novojičínské Radioterapie Stanislav Machala. Ozářené válečky o velikosti jednoho milimetru v průměru a pět milimetrů délky dováží oddělení z Německa.

"Na rozdíl od radikální léčby operací nebo vnějšího ozařování jsou u tohoto typu léčby mnohem menší komplikace a také vynikající výsledky u nádorů s nízkým rizikem návratu onemocnění," tvrdí primářka oddělení a vedoucí operačního týmu Renata Soumarová.

Pokud pacient splňuje podmínky pro léčbu permanentní brachyterapií, přijede do nemocnice, absolvuje přípravu na zákrok, který proběhne druhý den, a den nato jede pacient domů. U chirurgického zákroku by si poležel několik dní, v případě ozařování vnějšího by pak musel absolvovat minimálně čtyřtýdenní léčbu.

Válečky, vyrobené z radioaktivního jódu, vyzařují takzvané měkké záření a po dvou měsících svou radioaktivitu zcela ztratí. "Zůstanou navždy v těle. Aby v něm necestovaly, jsou spojeny dva až tři dohromady," říká Stanislav Machala.

Pacient si na novou léčbu doplácí

Karel Š. má v těle pětatřicet válečků, které tam operatéři dostali sedmnácti vpichy. Velmi důležité je přesné usazení válečků, aby ozařovaly jen nádor a nikoli například močovou trubici.

Personál nemocnice má při zákroku k dispozici dozimetry na měření úrovně radiace, některá pracoviště jsou odstíněna. Léčba s pomocí permanentního ozařování přímo v prostatě je podle lékařů bezpečná.

"Pacientům pouze po nějakou dobu nedoporučujeme, aby chovali na klíně malé dítě," říká primářka Soumarová. Usiluje o to, aby léčba byla zařazena na seznam úkonů placených z veřejného pojištění. "Je to na dobré cestě, ale zatím bohužel pacienti doplácejí zhruba sto tisíc korun."