Mladé Čechy ničí alkohol

Lékařka: Nepijte před dětmi, vychováváte z nich notoriky Co s dítětem, které má otravu alkoholem? Sanitky z Prahy a okolí je vozí do nemocnice pod Petřínem. Tam funguje několik měsíců "dětská záchytka" - detoxikační centrum určené mladým lidem do osmnácti let. "Častokrát lékařům a sestrám při příjmu nadávají a pak je jim to po vystřízlivění líto," říká tamní lékařka Darina Stančíková. V jakém stavu se k vám mladí lidé obvykle dostanou a kdo je nejčastěji přiveze? Buď je přivezou rodiče, nebo kurátoři. Ale jestliže jde o akutní otravu alkoholem nebo drogami, nejčastěji přijíždí záchranka, kterou zavolají kamarádi nebo kolemjdoucí. Parky jsou typickým místem, kde se mladiství zmožení alkoholem či drogami skrývají. Ale pak to často nezvládnou, usnou nebo upadnou do bezvědomí. Co se stane s dětmi po převozu k vám? Pokud mají porušeny životní funkce, umístíme je na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Pokud ne, ukládáme je na jednotce intenzivní péče. Odebereme jim krev a moč kvůli vyšetření hladiny alkoholu a provedeme toxikologické vyšetření na drogy. Dalším krokem je napojení na infuze, jimiž je zavodníme a urychlíme vyplavení alkoholu z organismu. Protože jde o osoby neplnoleté, nesmíme zapomenout informovat rodiče nebo zákonné zástupce. Po vystřízlivění zjistíme, jestli jde o náhodnou otravu, nebo o opakované pití, a podle závěrů psychiatrického vyšetření doporučíme další postup. Co to znamená? Jestliže se dítě opije jen jednou, tak s ním promluvíme, pohovoříme s jeho rodiči a propustíme ho domů. Ale už se stalo i to, že jsme jednu pacientku, která měla problémy s alkoholem, předávali na léčení do Bohnic. Jak se k vám děti chovají? Když jsou intoxikované, jsou agresivní a nadávají nám takovými slovy, které ani neznáme. Většina jejich zloby však míří mimo nás: na školu, na rodiče... Často si pak druhý den nic nepamatují, mají špatné svědomí a někdy se i omlouvají. Dá se říct přesně, od jakého okamžiku má dítě problémy s alkoholem? Člověk, kterému ještě není osmnáct, nemá pít vůbec. Praxe je však jiná zejména proto, že společnost je k alkoholu tak tolerantní. Vážné je to tehdy, když mladý člověk pije pravidelně, vyhledává si příležitosti k pití a řeší alkoholem své problémy. Jak mohou postoj svých dětí k alkoholu ovlivnit rodiče? Negativně je ovlivní zejména vědomí, že pít alkohol je cosi normálního. Tím, když je dítě vidí při každé příležitosti se skleničkou v ruce. S trochou nadsázky by se dalo říct, že ten, kdo pije před dětmi, vychovává budoucí alkoholiky.