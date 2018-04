Miss Veronika Kašáková fotila pro Ona Dnes. Žluté šaty ji nadchly

Čtěte v pondělí Módu nafocenou na Miss Veronice Kašákové najdete v příloze MF DNES OnaDnes.

Sbírání rtěnek:

Mám jich asi tři sta, ulítávám na nich.Nejméně padesát z nich jsou matné, neutrální béžové barvy, které mám nejradši.



O barvách v mém šatníku:

Asi jsem nudná, protože miluju hlavně bílou, černou a béžovou.Všechny ty barevné modely na focení pro magazín Ona Dnes se mi ale líbily a cítila jsem se v nich dobře,takže nakonec možná svůj šatník trochu obohatím. Třeba ty žluté šaty bych si nikdy sama v obchodě nevybrala, ale když jsem si je oblékla, byla jsem z nich nadšená.

O vdávání

I když mám pocit, že už jsme s přítelem asi sto let, budou to teprve tři roky, takže to zatím nijak nehrotíme. Jednou bych si přála velkou svatbu se spoustou lidí, zato přítel by se radši ženil někde na pláži, bez hostů.

O mých vzorech

Odjakživa jsem obdivovala Terezu Maxovou, a to nejen jako modelku.Byla pro mě životním vzorem a motivací, líbilo se mi, co dělá a jaká je. Inspirovaly mě ale i další, pamatuju si, jak jsme se v děcáku koukali na soutěže Miss a volali jsme: „Tu si zabírám, ta je moje!“ Potají jsem si tenkrát říkala, že bych možná jednou taky mohla dělat to, co ony.

O další knížce

Nakladatel po mně chtěl druhou hned poté, co vyšla ta první, ale já jsem se na to necítila. Měla jsem pocit, že napřed potřebuju něco odžít. Myslím, že příští rok by se mohla nová knížka objevit. Neuvěřitelně mě těší všechny ty dopisy a maily, které dostávám od čtenářů. Píšou mi třeba, že si díky mé knížce uvědomili, co mají doma a jak jsou za to vděční.