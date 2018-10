Oblečení v dobových filmech bývá nesmyslné, říká historička

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Miroslavou Burianovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Její šatník obsahuje věci moderní, ale i ty z minulosti.

„Mám ráda historické předměty. Vintage je v současnosti trend, takže když si někdo vezme na sebe něco staršího, lidé se na něj nedívají, jako že vytáhl oblečení po babičce. Vedle zcela moderních klobouků nosím i některé z první republiky, barety nebo slamák ze zrzavé lakované slámy z roku 1935. V zimě pak klobouk z Tonaku po dědovi ze 70. let. Ráda doplňuji současné šaty starými doplňky - klobouky, šátky či šperky,“ říká Miroslava Burianová.



Když přišla na rozhovor, měla na krku šperk z roku 1925, který nosila Mili Vávrová - zakladatelka vintage v Česku, která si v devadesátých letech otevřela obchůdek se starými věcmi v Michalské ulici v Praze.

„Byla u nás snad první, kdo začal prodávat historické oděvy a doplňky. Kupovali jsme od ní hodně věcí do sbírek. Po její smrti jsem si šperk koupila na památku. Mám ráda staré věci a obklopuji se starými věcmi. Jsem vetešník a jsem na to hrdá,“ přiznává historička.

Miroslava Burianová vystudovala historii a inklinovala k dějinám umění, módě se začala věnovat tak trochu náhodou.

„Současný ředitel Historického muzea Marek Junek před deseti lety dělal výstavu Republika a tehdy mi řekl něco ve smyslu: Potřebujeme někoho na oblečení, ty jsi jediná ženská v týmu, tak se toho ujmeš. A tak jsem poprvé vstoupila do depozitáře textilu a v podstatě z něj už neodešla. Tehdy se potkaly dvě věci, ke kterým jsem vždy tíhla - historie a móda,“ říká Miroslava Burianová.

Pár dnů před výročím sta let od založení Československa historička Miroslava Burianová říká, že dnešní optikou se díváme na události z tehdejší doby mnohdy až nekriticky.

„První republiku si hodně idealizujeme a idealizujeme si i Masaryka. Vůbec nechci snižovat jeho osobnost, bez něj by nebyl tento stát. Ale už se nemluví o tom, jakým způsobem probíhala zákulisní jednání, jaké byly politické aféry. Za první republiky se stalo, že v parlamentu po sobě házeli - oni to nazvali smrdutá bomba - prostě poslanec hodil po předsedajících cosi, co páchlo tak, že následně muselo být jednání přerušeno a sněmovnu hodinu větrali. Dovedete si to dnes představit?“

A stejně tak si často idealizujeme i tehdejší módu. „Vycházíme z černobílých fotografií a už jenom to zkresluje, protože se na nich absolutně skryje nesoulad barvy. A stále dokola se otiskují stejné fotky, na kterých jsou herečky a ty neodrážejí realitu v ulicích. Všechny filmy pro pamětníky jsou pro nás prvorepubliková elegance. Ale ty nejslavnější - od Kristiána přes Hotel Modrá hvězda či Eva tropí hlouposti - pocházejí z doby protektorátu, ne z první republiky. A ani ty protektorátní filmy neukazují realitu, protože herečky měly do filmů róby ze salonů.“

Realitě období neodpovídají ani kostýmy současné filmů a seriálů s prvorepublikovou či protektorátní tématikou. „Běžně se s námi filmaři neradí, mají na to své odborníky, ale pokud jde třeba o První republiku, tak tam je škoda, že se neporadili,“ říká Buriánová. Seriál začíná po první světové válce a je v něm vidět dívka v kalhotách, což podle Miroslavy Burianové bylo nemyslitelné.

Miroslava Burianová (43) Narodila se v Domažlicích.

Vystudovala historii na FF UK. Pracuje jako kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost Národního muzea.

Je autorkou a spoluautorkou řady výstav: například Karel a Naděžda Kramářovi doma, Republika, Hračky naší Kačky, Retro a nově hlavní autorkou výstavy 2 × 100 k dvoustému výročí Národního muzea, kde se představí 200 nejvýznamnějších a nejzajímavějších sbírkových předmětů.

Napsala knihy Móda v ulicích protektorátu (2013), Móda v kruhu času – retro – 200 let inspirací (2016) a podílela se na knize Kramářovi doma.

„I ve třicátých letech by budila pohoršení. Nebo film Lída Baarová. Herečky byly průkopnicemi kalhot, ale vzít si kalhotový kostým na přijetí k Hitlerovi? To jsou takové nesmysly,“ míní. Kalhoty se začaly běžně nosit až v 50. letech. Do té doby si je ženy oblékaly jen do postele, pro sport, na pláž či do práce, pokud to vyžadovala profese. Na druhou pokud by někdo měl doma dámský kalhotový kostým nebo i jen kalhoty z první republiky, historici by takové oblečení uvítali. „Bylo by to pro sbírku nesmírně cenné,“ zmiňuje Miroslava Burianová, která stále pracuje na rozšiřování sbírky novodobé módy v muzeu a je vděčná za každý nový zajímavý přírůstek.

Některé originální kousky budou k vidění i na výstavě 2 × 100, kde se představí dvě stě exponátů ze všech sbírek muzea.

„Poprvé budou například vystaveny šaty ze svatební výbavy Marie Luisy, když si brala Napoleona. Jsou z roku 1810, jsou jemné, vyšívané, působí subtilně a křehce, ale zároveň mají v sobě odkaz na nadčasovost. Nebo vystavujeme společenský komplet z čínského hedvábí z roku 1953 s kožešinou ze stříbrného norka. Šaty si nechala ušít na zakázku u Hany Podolské její dlouholetá zákaznice Marie Velingerová,“ říká hlavní autorka výstavy, která se návštěvníkům otevře 28. října v Historické budově Národního muzea v Praze a až do konce roku na ni bude vstup volný.