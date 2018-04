Móda v seriálu První republika je plná nesmyslů, myslí si bloger

První republika je doba, kterou si rádi idealizujeme. Tatíček Masaryk vyhnal zlého Habsburka a všichni se měli najednou dobře a podle toho vypadala i tehdejší móda. Ale kdo někdy viděl film pro pamětníky nebo třeba povedený britský seriál Panství Downton z roku 2010, musí uznat, že kostýmy v První republice jsou tristní.

Kostymérka Michaela Hořejší-Horáčková prý dobovou módu záměrně nekopíruje, snaží se ji zmodernizovat. Výsledek je však rozpačitý.

Ještě dlouho po druhé světové válce například bylo nepřijatelné, aby žena chodila na veřejnost neučesaná, tedy s rozpuštěnými vlasy, bez klobouku a bez rukaviček. Pro muže platilo totéž. Děj seriálu přitom začíná v roce 1918: knihy o etiketě z té doby uvádí, že pokud si žena nemůže dovolit klobouk, má nosit alespoň šátek.



Ve scéně, kde se rodina Valentových stěhuje z Panenských Břežan do vily, má Klára Valentová oblečení, se kterým by dělala parádu možná její služka v roce 1912. Je ironické, že právě služebná má přitom na hlavě klobouk "cloche", který se začal nosit až v průběhu dvacátých let.



Maturitní ples i nevhodná silueta

To velkostatkářka Valentová, kterou hraje Jana Štěpánková, vyráží hned v první epizodě do kostela, nejen bez klobouku, ale také bez rukavic. V té době nepředstavitelné. Později vidíme retrospektivu zásnub, které se odehrávají v roce 1910. Klára Valentová tady má naprosto nevhodné šaty jak vzhledem k události, tak k denní době. Chybí jí rukavičky a dokonce má rozpuštěné vlasy.



Něco podobného jste tehdy u ženy mohli vidět leda v ložnici nebo v nevěstinci – ne ve slušné společnosti. A to mluvíme o rodině velkostatkáře. Drdoly a vlasy vyčesané nahoru se nosily i v "uvolněných" 20. letech. Účesy v První republice vypadají spíš jako na dnešním maturitním plese v Horní Dolní – samá obarvená kudrlinka a litry laku na vlasy.



Další hrubá chyba se týká korzetů. Ten byl stejně běžnou součástí spodního prádla, jako je dnes podprsenka. Všechny ženy je nosily. Ovšem ne v seriálu První republika. Ve zmiňovaném Panství Downton má přitom korzet i služka, která vymetá krb; projeví se to na držení těla, na tom, jak si žena sedá i jak se zvedá ze židle. Například na historických fotkách navíc podle korzetu poznáte, o jaké období se jedná – vždy totiž tvaroval postavu do žádoucí siluety.

Vdavky z 21. století

Autentická není ani scéna, ve které si Vladimír Valenta bere dceru cukrovarníka: klidně by mohlo jít o svatbu z loňského léta. Ženy mají odhalené ruce i dekolty. Matka nevěsty (Zdena Studénková) má současný účes a na tu dobu staromódní oblečení, které by si navíc vzala až večer, ne na odpolední svatbu. Klobouky chybí.



A smoking ve dne? Ano, ve Spojených státech to byla a dodnes je běžná záležitost. V Evropě ovšem pánové pro podobné příležitosti nosívali žaket, tedy denní formální oblek. Ženy oblékaly odpolední šaty s rukávy, rukavičky a klobouk.



Pánské oblečení je ostatně v celém seriálu nepřesvědčivé. Barrandovský fundus má přitom dost velké a kvalitní zásoby na to, aby se tvůrci mohli vyhnout používání současných střihů. Stejný nešvar zkazil dojem třeba v případě Velkého Gatsbyho, který byl v podstatě reklamním filmem. V českých filmech naopak najdeme dotažené dobové obleky často: od snímku Adéla ještě nevečeřela po novější Obsluhoval jsem anglického krále.

Trable v pánském šatníku

Ještě na přelomu 20. a 30. let byly běžné košile se škrobenými límci, které se ke košili připínaly, stejně jako manžety, které se zapínaly manžetovými knoflíky. Večerní košile měly tuhé škrobené náprsenky a k oblekům se vždy nosila vesta. Kravata či motýlek byly povinnost. V První republice ale nic z toho nenajdete – celkový dojem připomíná rok 2014, ne 1918.

Mladí pánové nepracují, takže by měli běžně nosit obleky z tvídu nebo z podobné hrubší látky; hladké materiály byly vyhrazeny pro večerní obleky. Nohavice a obleky vůbec byly širšího střihu než dnes, kalhoty sahaly výše a vesty byly kratší.

Oblíbené byly vzorované košile s bílými škrobenými ohrnutými límci. Smokingový pás, měkká plisovaná náprsenka nebo límec přišitý ke košili jsou nesmysl – do první republiky nepatří.

Právě podobnými nedostatky pak trpí celý seriál. Móda totiž dělá hodně: když sedíte v korzetu a pod tíhou objemného účesu se snažíte držet hlavu vzhůru nebo váš tlačí škrobený límec, chováte se docela jinak. A právě to mi v První republice chybí. Ničím se vlastně neliší od ostatních televizních seriálů. Diváky se snaží nelákat na "retro" kostýmy, ale výsledkem je spíš navoněná bída.