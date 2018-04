Mezi patnácti nejzdravějšími zeměmi světa je i Česko

Magazín Forbes sestavil ve spolupráci s odborníky žebříček patnácti nejzdravějších zemí světa. Podkladem byly nejnovější statistiky WHO, nicméně do analýzy byly zahrnuty pouze země, jejichž údaje měla Světová zdravotnická organizace k dispozici. Z toho důvodu například v žebříčku chybí Norsko, Malta, Belgie, Nový Zéland nebo Irsko. Srovnání proběhlo mezi 138 zeměmi.

Zohledňované bylo znečištění vzduchu ve městech, přístup obyvatel k pitné vodě, dětská úmrtnost, výskyt tuberkulózy v populaci, počet lékařů - praktických i specialistů - na tisíc obyvatel, podvýživa v populaci a délka života mužů. Tady jsou výsledky:

15. Francie

Vynikající zdravotnický systém a mizivé znečištění zajišťuje Francii patnácté místo. Nadprůměrná je i koncentrace lékařů v populaci (3,37 lékařů na tisíc osob). Francie má však jeden z nejvyšších výskytů tuberkulózy v populaci: jedenáct nemocných na sto tisíc zdravých osob.

14. Španělsko

Výskyt TBC je ve Španělsku nejvyšší z celé Evropy (21,7 případů na sto tisíc osob). Navíc je zde nejvyšší znečištění vzduchu ze všech patnácti zemí, které se v žebříčku umístily. Údaje o koncentraci lékařů, průměrné délce života a dětské úmrtnosti jsou v průměru.

13. Česko

Česká republika má nejnižší průměrnou délku života ze všech patnácti zemí, které se v žebříčku umístily. Koncentrace lékařů je na průměrné úrovni. Výskyt TBC je 10,8 případů na sto tisíc obyvatel. Nicméně máme jednu z nejnižších dětských úmrtností vůbec; tři úmrtí na tisíc dětí.

12. Izrael

Izrael má ze všech patnácti nejzdravějších zemí druhé největší znečištění vzduchu. Na druhou stranu je zde vysoká koncentrace lékařů - 3,4 na tisíc obyvatel. Průměrná délka života Izraelců je 70 let u mužů a 72 let u žen.

11. Spojené státy

Spojené státy vynaloží víc než patnáct procent svého hrubého domácího produktu na zdravotní péči. Na druhou stranu však na konci roku 2006 téměř šestnáct procent obyvatel nemělo zdravotní pojištění. Z celého žebříčku mají Spojené státy jednu z největších dětských úmrtností. Na druhou stranu žijí Američané dlouho, dýchají relativně čistý vzduch a nemusí se obávat nákazy tuberkulózou.

10. Nizozemí

Ačkoli má Nizozemí celosvětově jeden z nejvyšších životních standardů, neprobojovalo se na žebříčku do první pětky. Potýká se totiž se značným znečištěním vodních zdrojů i ovzduší, vysokou urbanizací a příliš velkou hustotou obyvatel. Výskyt TBC (5,4 případů na 100 000) a délka života (70 let u mužů a 73 let u žen) jsou na průměrných hodnotách.

9. Rakousko

Zdravotní úroveň Rakouska je negativně ovlivněna relativně vysokou mírou znečištění. Stejně tak země bojuje s poměrně vysokým výskytem TBC (8,8 případů na 100 000). Na druhou stranu je zde dobře dostupná zdravotní péče (3,38 lékařů na tisíc obyvatel). Stejně tak vykazuje nadprůměrně dobré hodnoty i v oblasti dětské úmrtnosti (čtyři úmrtí na tisíc dětí).

8. Kanada

Z celého žebříčku má Kanada nejnižší koncentraci lékařů (2,1 na tisíc obyvatel) a relativně vysokou dětskou úmrtnost (pět úmrtí na tisíc dětí). Pochlubit se však může jednou z nejdelších průměrných délek života a nejnižším výskytem TBC (3,6 případů na 100 000 obyvatel).

7. Dánsko

Dánové odevzdají 42 až 59 procent svých příjmů na daních. Z toho 8 procent putuje do zdravotnictví. Nicméně i přesto jsou například intervaly, v nichž Dánové absolvují preventivní lékařské prohlídky, příliš dlouhé. Navíc má Dánsko jednu z nejnižších koncentrací lékařů ze zemí, které se v žebříčku umístily (2,93 na tisíc obyvatel).

6. Austrálie

Australské zdravotnictví je jedno z nejlepších na světě. Zároveň se země může pochlubit velmi nízkým znečištěním, čistým vzduchem a mizivým výskytem tuberkulózy.

5. Švýcarsko

Švýcarsko utratí víc jež jedenáct procent svého hrubého domácího produktu za zdravotnictví. Lidé se tady dožívají velmi vysokého věku (průměr pro muže je 71 let a pro ženy 75 let), na tisíc obyvatel tady připadá 3,61 lékařů. Z poslední pětky v žebříčku má však Švýcarsko nejvyšší znečištění vzduchu.

4. Německo

U lékařů jsou minimální čekací doby, pacient nepotřebuje doporučení na vyšetření u specialisty, donedávna se za hospitalizaci v nemocnici neplatily žádné poplatky. Německé zdravotnictví je hodnocené jako jedno z nejlepších na světě a zároveň také jedno z nejdražších. Na tisíc obyvatel připadá 3,4 lékařů a hodnoty znečištění jsou tady nadprůměrně dobré.

3. Finsko

Finové se jako jedni z mála Evropanů nemusí obávat srdečních chorob. Na tisíc úmrtí mužů připadá pouze pět v důsledku srdečního onemocnění. Jde o důsledek zdravého životního stylu Finů; denní příjem ovoce a zeleniny tady dvojnásobně přesahuje evropský průměr a počet kuřáků v populaci se neustále snižuje. Na tisíc dětí připadají tři úmrtí a výskyt TBC je také nízký (4,8 případů na 100 000 obyvatel).

2. Švédsko

Švédsko za druhé místo vděčí velmi malému znečištění, nízké dětské úmrtnosti (tři případy na tisíc dětí). Zároveň je ve Švédsku velmi nízký výskyt TBC (3,28 na 100 000 obyvatel) a dobře dostupná zdravotní péče.

1. Island

Island se může pochlubit jedním z nejmenších znečištění na světě a zároveň se zde lidé dožívají velmi vysokého věku (72 let je průměrný věk pro muže a 74 let pro ženy). Výskyt tuberkulózy je tady nejnižší na světě (dva případy na 100 000 obyvatel) a stejně tak má Island celosvětově nejnižší dětskou úmrtnost (dvě úmrtí na tisíc dětí). Zdravotní péče je přitom mimořádně dostupná (na tisíc obyvatel připadá 3,62 lékařů).