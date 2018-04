VIDEO: „Úchylná“ sedačka upozorňuje na sexuální obtěžování v metru

Sedačka ve tvaru nahého mužského trupu včetně plasticky vyvedeného penisu, je opatřena cedulkou „exkluzivně pro muže“.

Doplněna je ještě jedním vzkazem pro muže: „Je nepohodlné tu sedět, ale nejde o nic v porovnání se sexuálním násilím, kterému ženy čelí při svých každodenních cestách.“



Součástí kampaně je i video, které se šíří po sociálních sítích a upozorňuje i na další projevy machistického nastavení mexické společnosti. Někteří muži pouze vyvalí oči, jiní dokonce s výkřikem vyskočí. Podle BBC byla nová sedačka označena za ponižující, nevhodnou a trapnou, další ji dokonce označují za nefér a sexistickou vůči mužům.

Nejhorší doprava na světě pro ženské pasažérky

V Mexiko City trpí ženy při cestování nacpanými vozy metra obtěžováním ze strany mužů ve velké míře. Podle mexické vlády se až 65 % obyvatelek hlavního města na vlastní kůži setkalo se sexuálním obtěžováním ve vlacích nebo autobusech městské hromadné dopravy. V průzkumu britské agentury YouGov z roku 2014 dokonce vyšlo Mexiko City jako místo s nejvyšší mírou fyzického i verbálního obtěžování žen ze sledovaných měst celého světa.



V uplynulých letech již město vyzkoušelo několik různých strategií, jak vymýtit sexuální násilí namířené na ženy cestující městskou hromadnou dopravou. Vlaky mají oddělené vagony pouze pro ženy, totéž se vyzkoušelo s autobusy vyhrazenými pouze pro ženské pasažérky. V loňském roce přišla radnice s kontroverzním návrhem rozdávat ženám píšťalky, na které by mohly zapískat ve chvíli, kdy se budou cítit v ohrožení. Všechny to pokusy byly kritizovány, protože se nezaměřují na příčinu problému, ale pouze se nedokonale snaží řešit jejich následky.



Většina z nich je navíc bez účinku. Mexičanka Ninde (která si nepřála uvést své celé jméno) se svěřila BBC, že ji loni ve vagonu metra vyhrazeném pouze pro ženy obtěžoval muž, který vytáhl penis z kalhot a ejakuloval na ni. Další ženy nechápou, jak má pomoci píšťalka, když nepomáhá hlasitý ženský křik. I ženské aktivistky a organizace bojující proti sexuálnímu obtěžování a násilí si stěžují na novou kampaň. Podle nich sexuální obtěžování zlehčuje.



Na druhou stranu oceňují, že jde konečně o iniciativu zaměřenou na muže. „Iniciativy ohledně ženské bezpečnosti se až příliš často soustředí na to, co by ženy měly a neměly dělat. Je osvěžující vidět kreativní kampaň zaměřenou pro změnu na muže,“ myslí si Holly Kearlová, zakladatelka americké stránky Zastavte obtěžování na ulicích, která minulý měsíc navštívila fórum Organizace spojených národů o bezpečnějších městech konané právě v mexické metropoli.



S tím souhlasí i Rene Lopez Perez z organizace Gendes, která se zaměřuje na práci s muži a jejich vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a boje proti sexuálnímu obtěžování a násilí zaměřeném na ženy. Podle některých zdrojů až 9 z 10 obyvatelek mexického hlavního města ve svém životě zažilo nějakou formu sexuálního násilí. „Přesto je důležité muže nestigmatizovat a nepohlížet na všechny jako na násilníky a možné útočníky,“ myslí si Perez. Mexický aktivista zároveň oceňuje, že nová kampaň dokázala rozvířit debatu na toto téma mezi muži i ženami.