Cévy mohou být i o několik let starší než vy. Hrozí předčasné úmrtí

Mnozí Češi mají své tělo výrazně starší než by odpovídalo jejich věku. Konkrétně věk cév může být o tři, ale také třeba o devět let vyšší. To může mít za následek předčasné úmrtí na nemoci srdce a cév. Jak se zjišťuje cévní věk, se můžete podívat ve videu.