S menopauzou přichází únava, návaly i zvýšené riziko vážných nemocí

Podle lékařů je diskomfort, který je s obdobím klimakteria spojen, jen vrcholkem ledovce. Nepříjemné projevy přechodu spojené s hormonálními změnami mohou předznamenávat daleko závažnější problémy, než je propocené oblečení.



„Například vůči cukrovce jsou ženy citlivější než muži, nicméně mají určitý časový odklad. Do menopauzy jsou chráněny ženskými pohlavními hormony, rizikovější skupinou jsou v tomto věku muži. Po menopauze však tato ochrana skončí a ženy začnou muže velmi rychle ve smutných statistikách dohánět,“ upozorňuje Jan Piťha z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy v Centru experimentální medicíny IKEM.

Mění se chutě a jídelníček

Období klimakteria nastává u většiny žen v rozmezí 45. a 55. roku. Začíná se pozvolna měnit distribuce tělesného tuku, a to způsobem, který žádná dáma neuvítá. Ukládá se totiž hlavně do rizikových partií, jako jsou břicho a hrudník.

Ženy pociťují vlivem klimakteria zvýšenou únavu, což může být jeden z hlavních důvodů snižování tělesné aktivity. Mění se také chutě a s nimi i jídelníček.

„Ukazuje se, že ženy preferují tuky s převahou nasycených mastných kyselin na úkor tuků s převahou nenasycených mastných kyselin, což jsou rostlinné oleje, roztíratelné rostlinné tuky, ořechy, semena a ryby, které podporují snižování hladiny cholesterolu v krvi a snižují celkové srdečně-cévní riziko. Ženy mají také často v dobré víře bizarně poskládaný jídelníček na základě ‚osvědčených‘ rad,“ poukazuje nutriční terapeutka Věra Boháčová s tím, že pro ženy po přechodu je obzvláště důležitý dostatečný příjem vápníku s ohledem na zvyšující se riziko osteoporózy.

Stejně tak důležitý je příjem vitaminu D, který napomáhá ukládání vápníku. Úloha stravy je pro ženy po přechodu klíčová. Změny, které jejich tělo zaznamenává, totiž vedou k většímu riziku metabolických onemocnění, a to především zmiňované osteoporózy i nemocí srdce a cév.

Dalším závažným onemocněním, kterému zůstávají ženy po menopauze daleko více napospas, je ateroskleróza. Té může podle lékařů do jisté míry zabránit nasazení hormonů. Klíčové je přistoupit k léčbě včas.

„Prevencí aterosklerózy u žen v menopauze může být hormonální substituční terapie. Pro ženy mladší 60 let, respektive pro ženy do 10 let od nástupu menopauzy jednoznačně převažuje přínos nad riziky,“ vysvětluje předseda České menopauzální a andropauzální společnosti MUDr. Tomáš Fait.