Medici se učí na hercích, jak se chovat k nemocným

A to počínaje takovými maličkostmi, jako je třeba fakt známý z manažerských příruček: že když se s pacientem posadí, bude mít člověk pocit, že s ním lékař strávil delší dobu a lépe se mu věnoval, než když jeho záležitosti vyřídí vestoje.

Jak se chovat k pacientům, se medici učí v kurzech, kde vystupují herci. "V zahraničí to bývají herci ve výslužbě, my pracujeme s těmi začínajícími," vysvětluje lékař David Marx, který vede kurzy.

"Herec dostane roli: vystrašený a agresivní příbuzný pacienta, nemocný cizinec, který ničemu nerozumí... A studenti se učí, jak zvládnout situaci. Pacient má právo být nervózní a vystrašený. A profesionál to musí ustát."

Kdy se tedy v Česku dočkáme usměvavých a vstřícných lékařů? "Kdyby celý jeden ročník mediků přešel najednou do stejné nemocnice, byla by změna okamžitá. Jenže oni se rozpustí v mnoha zařízeních a chtě nechtě převezmou tamní zvyky. Tak to ještě potrvá," říká Marx.

Že se něco přece jen mění, ukázal i test MF DNES. Když redakce k tématu komunikace lékař-pacient vyzvala před rokem čtenáře, aby psali své zkušenosti, přišla jediná pochvalná reakce. Teď byla pochval desetina.

