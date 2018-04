Matrace s otvorem

Je mi 43 let a mám sedm let rakovinu. Čtyři dlouhé roky jsem jen ležela, a k tomu všemu ještě na míse, protože se mi rozpadl močový měchýř i konečník a postupně se mi rozpadávají i ostatní kosti v tříslech.

Pleny byly absolutně nedostatečné, jednak je jich malé množství, a jednak jsem měla stále mokrá záda i postel. Zvolila jsem proto pololeh na míse. Jenže kvůli tomu jsem měla neustále dekubity neboli proleženiny.

Pak jsem dostala nápad nechat vyrobit matraci s otvorem. Po několikaměsíčním hledání jsem našla podnik, který mi vyrobil prototyp. Jsem spokojená,protože jsem v suchu!

Chtěla bych, aby se o této možnosti dozvědělo co nejvíc lidí, vždyť důstojně se dá žít i na posteli. Snad by to mohlo někomu pomoci, ať již to jsou lidé v hospicech, léčebnách nebo nemocnicích.

Iveta Kollertová, Litvínov