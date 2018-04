Téměř polovině českých matek se po porodu zlepšil vztah s partnerem

Průzkum prováděl internetový obchod Proděti.cz mezi šesti sty žen. Celých 42 procent žen uvedlo, že po narození dítěte se jejich vztah s partnerem zlepšil. Cenily si zejména partnerova podílu na výchově a péči o děti (40 procent). To svědčí o narůstajícím trendu moderních otců, kteří se rádi a dobře starají o potomky.

Výsledky potvrzují i zkušenosti českým maminek. "Během těhotenství jsem měla trochu obavy, občas se mi zdálo, že manžel bere všechno na lehkou váhu, někdy jako by si neuměl představit život s dítětem. Taky hodně chodil do hospody, prý dokud si to může užít. Chvílemi jsem se bála, že to takhle bude i po narození dcery. Je z něj ale úžasný otec, co ji přebaluje, krmí, koupe, uspává, a hraje si s ní. Do hospody chodí tak dvakrát týdně, předtím dceru uloží do postýlky. Taky si od sebe potřebujeme odpočinout," popisuje třicetiletá Andrea, maminka roční Andrejky.

Dítě jako radost i rodinná zábava

Matky si v průzkumu chválily také to, že dítě přineslo do vztahu novou perspektivu a smysl (29 procent), stejně jako radost a energii (25 procent). "Po osmi letech jsme měli s přítelem krásný vztah, ale vlastně jsme se o to museli pořád snažit. Neustále jsme vymýšleli společné aktivity, protože jsme se asi trochu báli sedět po večerech sami doma. Báli jsme se, že se začneme vzájemně nudit. Věděli jsme, že spolu chceme být navždy, ale zároveň nás to trochu děsilo. Po narození Adámka jsme spolu seděli doma, koukali na něj jako na nejnádhernější umělecké dílo na světě, drželi se za ruce a mlčeli. Jsou to už dva roky, ale pořád nás to ještě nenudí," pochvaluje si mateřství produkční Veronika.

Pouhých 9 procent maminek uvedlo, že příčinou zlepšení vztahu je ochota životních partnerů pohlídat a zabavit dítě. To by mohlo svědčit o tom, že partneři příliš nemyslí na potřeby žen a nedávají jim prostor pro sebe. "Často ale stačí jediné: říct si o něj. To ale vyžaduje, aby žena věděla, co chce a co jí potěší. Nemá cenu chodit cvičit, pokud se pak vrátí domů naštvaná. Zadruhé si o to musí říct, vhodným a přímým způsobem. Já jsem zastánkyní slušnosti. Jakmile se z něčeho stane povinnost, snadno se vytratí snaha vyhovět druhému. A pokud vám manžel dítě pohlídá a vy si půjdete zacvičit, je dobré nakonec vše uzavřít projevením radosti nebo poděkováním," radí psycholožka Marta Boučková.



Jednou jsi dole, jednou nahoře

O tom, že život není černobílý, ví podle průzkumu portálu Proděti.cz české matky své. Třetině žen se vztah s partnerem během mateřské změnil oběma směry, tedy přinesl do vztahu dobré, ale i špatné věci. "Mateřství je naprosto skvělé a náš vztah zlepšilo, ale má to na něj zcela nové nároky. Byla jsem zvyklá vše platit s partnerem napůl, najednou jsem na něm finančně závislá. Upřímně řečeno je mi to dost nepříjemné, raději hospodařím s vlastními prostředky. Navíc jsme začali řešit finanční zajištění dětí do budoucna, aby měli na studia a tak. Kdykoliv si teď koupím něco pro sebe, mám pocit, že na mě manžel vyčítavě kouká. Anebo mám prostě jenom špatné svědomí," uvažuje manažerka Helena, maminka tříletých dvojčat.

O obrovské změně ve vztahu po příchodu miminka si se svým partnerem snaží povídat 80 procent z oslovených žen. Bohužel, někteří muži zůstávají takovým hovorům uzavřeni, protože téměř 40 procent žen na mateřské sice zkusilo toto téma otevřít, ale partner vůbec nereagoval. "Většinu lidí moc neužije na akademické diskuse. Nemá smysl do nich partnera nutit, místo toho se pokuste hovořit konkrétně. Pokud chcete něco změnit, je dobré také mluvit konkrétně (Pojďme v neděli na výlet), namísto vyjevování svých pocitů a obviňování (Nikdy nás nikam nevezmeš, všude chodím s dítětem sama). Pokud začnete hovor negativními emocemi, protistrana přestane poslouchat," varuje psycholožka.

Žárlivost a odstrčenost

Další skupina matek, která je zastoupena 36 procenty, uvedla, že partner necítí rodičovství stejně jako ony. Problém v tomto ohledu bývá zejména v odlišných náhledech na výchovu dítěte a množství péče a pozornosti, která je mu věnována. Ale pouhých 13 procent maminek podle průzkumu pocítilo zhoršení vztahu s manželem, či partnerem.

To potkalo sedmadvacetiletou Kristýnu. "Přestože jsme o dětech a výchově s manželem mluvili ještě před narozením dítěte, až potom vyšlo najevo, jak odlišné máme názory. Manžel začal být podrážděný, když syn vyžadoval moji pozornost, když jsem pro něj vařila, zkrátka na něj začal žárlit. Později jsem měla pocit, že se nám začíná vyhýbat, vzdalovat, mizet z domu za různými záminkami. Vím, že to byla částečně i moje chyba, protože jsem se k synovi moc přimkla a manžela k nám nepustila. Jejich vztah to naštěstí neovlivnilo, ale ten náš dost skomírá, jsme teď spíše jako sourozenci, co spolu vychovávají dítě. Doufám ale, že se to časem zase zlepší," líčí účetní Kristýna.

"Je potřeba si uvědomit, že do rodiny někdo přibývá, žena i muž získávají novou roli. To ale neznamená, že předchozí role, třeba role partnerky a milenky, zanikají. V šestinedělí je žena plně soustředěna na dítě, ale pak by pomalu měla začít registrovat i partnera. Je dobré trávit čas pouze spolu, rodiče stále zůstávají partnery a musí o svůj vztah pečovat," radí nastávajícím rodičům psycholožka. Kromě toho doporučuje rodičům, co nemají moc zkušeností s péčí o novorozence, aby si o tom zjistili co nejvíce informací. Budou pak mít realističtější očekávání a vznikne méně prostoru k případnému zklamání.