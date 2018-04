Máte divoké dítě? Možná to zdědilo

Poruchy pozornosti zahrnuté dříve pod označení LMD neboli lehká mozková dysfunkce a nyní známé spíše jako ADHD (anglické označení pro poruchy pozornosti a hyperaktivitu) trápí čím dál víc dětí, spíš chlapců než dívek.

"Působí na ně více podnětů než dřív, zároveň se toho od nich také víc chce, život je víc stresující," naznačuje možné příčiny pražská psycholožka Kateřina Thorová, která se zabývá právě vyšetřováním podobných poruch. Jak dodává, skutečnou příčinu potíží se podaří odhalit jen málokdy.

Lékařka Andrea M. Chronisová z Marylandské univerzity se svými kolegy zjistila, že rodiče dětí s ADHD také často trpí touto poruchou pozornosti, a výsledky své práce otiskla v prosincovém čísle časopisu The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Ukázalo se, že rodiče dětí s problematickým chováním trpěli v dětství stejnými potížemi čtyřiadvacetkrát častěji než rodiče dětí bez potíží. Matky těchto dětí byly například častěji než ostatní náladové, úzkostné a často braly povzbuzující léky. Otcové zase měli sklon k alkoholismu.

"Tato studie ukázala, že je třeba léčit nejen děti, ale celou jejich rodinu," soudí americká výzkumnice. Léky se však podávají jen u nejtěžších případů, jinak dětem pomáhá například psychoterapie zaměřená na procvičování soustředění. Pokud jde o školu, jsou pro ně lepší třídy s menším počtem dětí a individuálním přístupem.