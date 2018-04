Martin před očima dietoložky porodil polštář

VŠECHNY ČLÁNKY O MARTINOVI NAJDETE ZDE

"Tak takhle snad nikdy nedopadnu," prohlásil hned ve dveřích, načež si zpod trika vyndal nadýchaný polštář.

Ačkoliv by se jeho vtípek dal zařadit do kategorie "ze základní školy", Martin opět všechny pobavil. Je prostě šoumen.

"Kdyby bylo hubnutí vždycky takhle snadný, tak je to brnkačka," řekl, když odstranil polštář.

Pak vstoupil na váhu. "Osmdesát sedm celých pět. Co na to říkáš?" podíval se na Marii. "Dobrý! To je víc než sedm kilo. Ale počítej s tím, že teď už to tak rychle nepůjde," upozornila ho dietoložka. "No a ještě změříme centimetry."

Kvůli obvodu stehna si Martin musel sundat kalhoty. "Jé, teď jsem si utrh pásek," zaúpěl. "Ba ne, to je jenom taková vyskakovačka," bavil se, když viděl soucitné pohledy členů štábu.

Na otázku, jak to má s jídlem, odpověděl: "Snažím se držet dietu tak, abych ani necítil, že to je dieta. Jím všechno, co jsem jedl vždycky, jen se vyhýbám vepřovému masu a nejím přílohy. Ty jsem nahradil zeleninou."

Marie s tím byla spokojená. "Pokud ti chutná a nemáš hlad, je to v pohodě a je pravděpodobné, že dokážeš vydržet dlouho," řekla.

"Taky bych se chtěl zeptat… Teď normálně snídám kaviár, tak jestli je to v pohodě," začal Martin. "No jestli na něj máš, tak si ho klidně snídej. Pokud to nebude půl kila," smála se Marie.

Pak se Martin přiznal, že si občas dá játra na cibulce. "Když je nezařazuješ denně, tak se také nic moc neděje," uklidnila ho dietoložka.

"Máme jaro, a to je ideálním obdobím pro detoxikaci organismu. Na trhu je spousta bylinných přípravků, ale úplně postačí, když si uděláš jeden den se zeleninou nebo ovocem a k tomu budeš dostatečně pít," doporučila.

"S tím půstem nevím. To bych asi nevydržel - celý den nejíst a být jen na zelenině. Ale fakt je, že jak jsem upravil jídelníček, tak mám mnohem víc energie, než kdybych snídal řízky," přiznal Martin.

Shozená kila jsou na něm dost znát. Jak sám přiznal, nosit sedmikilový outěžek je dost namáhavé a večer je to znát na zádech. "Teď je mi dobře," usmál se.

MARTIN V ČÍSLECH • Aktuální váha: 87,5 kg (na začátku Proměny 93,4 kg)

• Prsa: 107 cm (109 cm)

• Pas: 101 cm (111 cm)

• Boky: 101 cm (107 cm)

• Krk: 42 cm (42 cm)

• Paže: 32 cm (33 cm)

• Stehno: 60 cm (60 cm)

• Lýtko: 39 cm (39 cm)



