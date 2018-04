Martin nákupy nenávidí, ale nové triko už nesundá

VŠECHNY ČLÁNKY O MARTINOVI NAJDETE ZDE

"Tak se teda podíváme, co tu mají," řekl Martin a začal brouzdat mezi stojany v obchodě v pražských Vršovicích.

"Jé, ale tahle bunda se mi líbí, tu bych bral," zajásal téměř okamžitě. A bylo to. Nenávist k nakupování zmizela.

Martin chtěl rozšířit svůj šatník o nějaká trička. Tentokrát ale nehledal ta s metalovými a pekelnými motivy. Asi si vzpomněl na rady, které mu před několika týdny udělila stylistka.

Vybral si slušivý červený kousek s poměrně decentním potiskem. "Tohle triko už nesundám," liboval si. A aby barev nebylo málo, doplnil červené ještě zeleným.

Pak mu ale nějak došla inspirace. "Tak co si mám ještě koupit," rozhlížel se bezradně po obchodě. "Nechceš nějaký boty?" navrhl mu prodavač.

A tak se finalista Proměny vydal k regálu s obuví. Zvolil pár dost podobný jednomu, jaký už má. "Až na to, že tyhle jsou osmidírkový, takový ještě nemám, to je super. Ty taky beru," smál se.

Došlo i na košile. "Proč vypadají na ramínku líp než na mně?" stěžoval si Martin, který i přes několikatýdenní dietu stále není žádným drobečkem. "Jsem prostě ještě moc tlustej," konstatoval a stojan s košilemi opustil.

Potom ještě pořídil černou mikinu, čtvery ponožky, trenýrky s lebkami a kšiltovku.

"Uf, tak to mám za sebou. Nebylo to teda tak hrozný," přiznal nakonec Martin. Bylo na něm sice vidět, že si nakupování neužíval, ale přežil - a to je hlavní.

